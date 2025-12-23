３人組ユニット「ＴＭ ＮＥＴＷＯＲＫ」の小室哲哉（６７）の姿にネットが仰天した。

高市早苗首相は２２日に、首相官邸でコンテンツ業界の関係者と意見交換会を実施。Ｘ（旧ツイッター）で「デーモン閣下、小室哲哉さん、Ａｗｉｃｈさん、こっちのけんとさん、押井守さん、村上隆さんをはじめ、日本や日本人の文化、生活、価値観などを優れた感性で表現したコンテンツを国内外に発信されているアーティストやクリエーターの皆様、そして、そのご活躍を支えるコンテンツ産業界の皆様にお越しいただきました」と伝え、多彩な顔ぶれが話題となっていた。

一夜明けた２３日、小室は自身のインスタグラムで「午前中なのにまあまあスッキリした顔でしたね」とつづり、会合での写真を投稿。今年１１月に６７歳になった小室だが、ド派手な金髪ヘアで年齢を感じさせない若々しさだ。

ネットは「名前はちょいちょい見るけど顔は久しぶり」「ニュース拝見しました すごくかっこよかったです」「各局のＴＶのニュースを拝見して、思わず声が出るほどびっくりしました」「デーモン閣下さんと並ばれているお姿が本当に素敵で、画面越しなのにオーラが溢（あふ）れていて、胸が高鳴りました」「このメンツ、めっちゃ豪華すぎる」「すごいメンバー」と驚きの声を上げていた。