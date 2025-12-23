関西運動記者クラブ選定の「第６９回関西スポーツ賞」の表彰式が２３日、大阪市内で行われた。

プロボクシングで日本人初の世界主要４団体（ＷＢＣ、ＷＢＡ、ＩＢＦ、ＷＢＯ）制覇を果たし、昨年１２月のＩＢＯミニマム級王座（日本非公認）獲得での５団体制覇を最後に現役を引退した高山勝成氏（４２）は、「功労」部門で選出。「支えてくださった皆様のおかげで突き進めた」と感謝し、他種目の現役アスリートらに「自分を信じて。来年以降もご活躍を」とエールを送った。

引退後の現在は後援者の経営する会社に勤務する高山氏。高校教員免許も取得済みだが、今後について「すぐに教員になるつもりはない」とし、講演活動などに注力する。「日本を飛び出してワールドチャレンジしたことなど、若い人たちに挑戦し続ける力、やり抜く力を伝えたい」。来年には初の著書出版も計画しているという。リングを下りた後も熱量は現役時代のままだ。

◆高山勝成（たかやま・かつなり）１９８３年５月１２日、大阪市生まれ。４２歳。２０００年１０月、１７歳でプロデビュー。０５年４月、２１歳でＷＢＣ世界ミニマム級王座初奪取。以後ＷＢＡ暫定、ＩＢＦ、ＷＢＯ同級王座を獲得し、日本人初の世界主要４団体制覇。１３年３月には敵地メキシコでの世界奪取も果たしている。１７年４月、アマ転向表明。東京五輪出場は逃し、２０年３月、プロライセンス再取得。２４年１２月、日本非公認のＩＢＯ世界同級王座を獲得し、現役引退。プロ通算３５勝（１２ＫＯ）９敗１無効試合。身長１５８センチ、右ボクサーファイター。家族は両親と兄、弟。