■これまでのあらすじ

息子が体調を崩して入院し、妻が付き添いを続けていたが、夫は仕事や飲み会を優先し、看病にほとんど関わらなかった。仕事を終えて友だちを飲みに誘った夫は、友だちの妻から息子がすでに退院していることを聞く。しかし妻は家にはおらず、夫を捨てる準備をしていた。妻の実家に探しに行くが、義両親も何も知らない様子だ。



妻と息子は行方不明のまま作戦会議…？２週間の間にすっかりやつれた友だち

妻と息子が姿を消してから、すでに2週間。その間夫はというと…妻の実家と自分の実家に問い合わせただけで他に心当たりもなくただ日々を過ごしていました。もっと普段から妻に関心を持っていたら、思い当たる連絡先もあったかもしれないのに…。そこで彼は友人の靖幸の家で作戦会議を開くことにしました。元はと言えば靖幸が妻たちに「捨てられるもんなら捨ててみろ」発言をバラしたからこんなことになった…と思っているみたいです。(紙屋束実)