¿¹¹áÀ¡¡¢´ØÀ¾¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥Ê¡É¤Ë¸ÀµÚ¡¡Åìµþ¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¡¢Âçºå¤Ç7Ç¯ÌÜ¡Ä¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡×¤ËÅú¤¨¤ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¤¬21Æü¡¢KITTEÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØJRA ILLUMINATION by Hanshin Racecourse¡ÙÅÀÅô¼°¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÇ¯Ëö¤ÎÂçºå¤ÇÇÏ¤Î¥¤¥ë¥ß¤ËÅÀÅô¡ÄÂçË»¤·¤Î¿¹¹áÀ¡
¡¡½ãÇò¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¿¹¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤â¹¥¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Âçºå¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤É¤¬¤Æ¤¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÅìµþ½Ð¿È¤ÇÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤¬´ØÀ¾¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦7Ç¯ÌÜ¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö7Ç¯¤â´ØÀ¾¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤Ö¤â¤¦¡Ê¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»Ê²ñ¼Ô¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È¸þ¤±¤ë¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö¡Êº£¤â¡Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÀÅô¡£¡ÈÍÄ¤¤º¢¤ËÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿ÇÏ¤Î¤¤¤ëÉ÷·Ê¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¡¢¹â¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥é¥ï¡¼¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥É¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤êµ±¤¯ÇÏ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÇ¯Ëö¤ÎÂçºå¤ÇÇÏ¤Î¥¤¥ë¥ß¤ËÅÀÅô¡ÄÂçË»¤·¤Î¿¹¹áÀ¡
¡¡½ãÇò¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¿¹¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤â¹¥¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Âçºå¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤É¤¬¤Æ¤¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»Ê²ñ¼Ô¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È¸þ¤±¤ë¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö¡Êº£¤â¡Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÀÅô¡£¡ÈÍÄ¤¤º¢¤ËÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿ÇÏ¤Î¤¤¤ëÉ÷·Ê¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¡¢¹â¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥é¥ï¡¼¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥É¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤êµ±¤¯ÇÏ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£