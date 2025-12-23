²£»³Íµ¡¡Â¼¾å¿®¸Þ¤ÈµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤Î¸Ç¤¤°®¼ê¤òÌÜ·â¡ª¡ÖÏ¢Î©ÁÈ¤â¤¦¤«¤Ê¡×¤Ë¡Ö²¶¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×
¡¡¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÄ¶ÆÃÂç¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂSP¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤2025¡×¤Ç¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤òË½Ïª¤·¡¢À¯³¦¿Ê½Ð¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤È¡È¶¦±é¡É¤·¤¿²£»³¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Â¼¾å¤ÈµÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬¡ÖÄ¹¤á¤Î°®¼ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È2¿Í¤Î¸Ç¤¤°®¼ê¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ë¡ÖÀ¯¼£¤È¤«¶½Ì£¤¢¤ë¤ä¤ó¤Ê¡×¤È¿¶¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£Á´ÉôµÕ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢À¯¼£²ÈÅ¾¿È¤ò²ø¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬¡ÖÎ¢¤Ç·ë¹½¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢Ï¢Î©ÁÈ¤â¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢²£»³¤Ï¡Ö²¶¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×¤ÈÃ²¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£