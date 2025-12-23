NEWS加藤シゲアキがファシリテーター、『S-POP LIVE』第2回が決定！出演アーティスト6組を発表

NEWSの加藤シゲアキがファシリテーターを務める音楽ライブ『S-POP LIVE』。

2026年3月に同イベントの2回目が開催されることが決定した。

『S-POP LIVE』は、アイドル・俳優・小説家など多岐にわたるジャンルで活躍しているNEWSの加藤シゲアキが、今注目しているアーティストを集めた音楽ライブ。

2025年1月に東京と大阪で開催され、ゲスの極み乙女。や来年メジャーデビューが決まったChevonなど、東阪あわせて8組のアーティストが集結し、大盛況で幕を下ろした。

そして今回、2026年3月21日（土）・22日（日）の2日間、東京・豊洲PITにて2度目となるイベントが開催される。

◆出演アーティスト6組を発表！

今回出演アーティストとして、ファシリテーター＆MCを務める加藤シゲアキ（NEWS）、そして巣ごもり系マイルドラッパー・ぜったくんの両日出演が決定した。

加藤シゲアキがDJを務めるラジオ、FMヨコハマ『SORASHIGE BOOK』にも2度ゲスト出演したぜったくんは、これまで『チューイングガム』、『おもちですか！』、『あっちむいてほい』、『ドライアイス.zip』の4曲をNEWSに楽曲提供し、『チューイングガム』は自身初となるセルフカバー楽曲としても配信。

普段から親交が深く、創作活動を行う2人の共演は必見だ。

今回はファシリテーター・加藤シゲアキもぜったくんのステージに登場。MCだけでなく、ぜったくんとのコラボステージも予定している。

そして、各日加藤シゲアキがオファーしたアーティストが出演決定。

3月21日（土）公演には、SOUL・R＆B・HIPHOP・JAZZなどをベースにしながらもメンバーそれぞれのルーツを反映した幅広い音楽性を持ち、音源のみならず映像やアートワークなどあらゆる制作物を自身で手掛けるS.A.R.、甘くスモーキーな歌声とグルーヴィーで心地良いトラックが魅力のシンガーソングライター・tonun、2014年に〈SLENDERIE RECORD〉を主宰し、コメディアン・俳優・歌手・音楽プロデューサーとして幅広く活躍する藤井隆が出演。

3月22日（日）公演には、NYのハーレム地区でのボーカル留学経験を持ち、透明感とエモーショナルな表情を併せ持つKazuki Ishidaの圧倒的な“恋する歌声”を最大の武器として、R＆Bを源泉とした全方位型ポップミュージックを放つ北海道在住の5人組バンド・First Love is Never Returned、中毒性の高いメロディー、遊び心のある歌詞、実験的なサウンドで音楽的ジャンルや文化の垣根を越えるオルタナティブ・ロック・バンドのHelsinki Lambda Clubが出演する。

パワーアップする『S-POP LIVE』、今回はどんなイベントになるのか。今後の発表にも注目だ。

◆加藤シゲアキ コメント

2025年、突如として始まった謎の音楽イベント

『S-POP LIVE』の第二弾が決まっただって！？

あの加藤シゲアキがファシリテーターをする意味不明な！？

公私混同イベントとも言われているとかいないとか！？

そうです！あの『S-POP LIVE』が好評につき、早くも帰ってきます！！

しかも会場を少し大きくして豊洲PIT！！

手探りだった第一回を経て、今回はさらにPOP度マシマシを目指し、

多岐に渡るアーティストの皆様に声をかけさせていただきました！

そしてNEWSとも交流のあるぜったくんには、二日とも出演をお願いしました！

（ということは……！）

ここでしか起きない化学反応があります！ぜひいらしてください！！