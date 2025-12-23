¡Úµî½¢¤Ï¡Û¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯ÌäÂê¤Ë¡È·ëÏÀ¡É¡¡²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÎÇ¤´ü¤ÏÍèÇ¯6·î¡¡ÂÐ¹³ÇÏÍÊÎ©¤ÎÆ°¤¤â¡Ô¿·³ã¡Õ
Ä¹Ç¯¡¢¸©À¯¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯ÌäÂê¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¸©ÃÎ»öÁªµó¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡ÄÂÐ¹³ÇÏÍÊÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤ÎÊÄ²ñ¸å¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¸©µÄÃÄ¤Î¤â¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ò²Ö³ÑÃÎ»ö¡Ó
¡ÖÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤Î°ìÄê¤ÎÈ½ÃÇ¡¢·ëÏÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÃÎ»ö¤Î¿¦Ì³¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡È¿®Ç¤¡É¤È¤¤¤¦È¯µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¡×
¡ÒÈÁ´£¸¬¼£¸©µÄ¡Ó
¡Ö5·î¤Ë¤â²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸å±ç²ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¸½ºß2´üÌÜ¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¡£Ç¤´ü¤ÏÍèÇ¯¤Î6·î9Æü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸©Ï¢ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¾Â¼ÃÒÆàÈþ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÏÃÎ»ö¤ÎÈ½ÃÇ¡¢¤½¤·¤ÆÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÀ¾Â¼ÃÒÆàÈþ½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ó
¡Ö¿È¤òÅÒ¤·¤Æ¿®¤òÌä¤¦¥×¥í¥»¥¹¤À¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÒÀ¾Â¼ÃÒÆàÈþ½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ó
¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Î7Ì¾¤¤¤ë¸©Ï¢¤È¤·¤Æ¡¢¸©À¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸©À¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸©ÃÎ»ö¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÊÎ©¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍèÇ¯¤ÎÃÎ»öÁª¤ò¤á¤°¤ê¸õÊä¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî2²ó¤ÎÃÎ»öÁª¤ÇÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯ÌäÂê¡£
¡Ò2018Ç¯¸©ÃÎ»öÁª¡¦ÃÓÅÄÀé²ì»Ò»á¡Ó
¡Ö¸¶È¯¤Î¤Ê¤¤¿·³ã¸©¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ò2022Ç¯¸©ÃÎ»öÁª¡¦ÊÒ¶ÍÆàÊÝÈþ»á¡Ó
¡Ö¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤â¿©¤¤»ß¤á¤¿¤¤¡×
²Ö³ÑÃÎ»ö¤â¸¶È¯ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò2018Ç¯¸©ÃÎ»öÁª¡¦²Ö³ÑÃÎ»ö¡Ó
¡Ö²¾¤Ë°ÂÁ´À¤¬¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿·³ã¸©Ì±¤¬¤½¤ì¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Ç¼ÆÀ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤½¤¦¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«¿È¤¬È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÍÆÇ§¤Ï¡Ö¸©Ì±¤ÎÇ¼ÆÀ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡£22Æü¤Î¸©µÄ²ñ¸å¡¢µî½¢¤òÌä¤ï¤ì¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï¡£
Q¡ËÍèÇ¯¤ÎÃÎ»öÁª¤Î°Õ¸þ¤Ï¡©
¡Ò²Ö³ÑÃÎ»ö¡Ó
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿º£¸å¹Í¤¨¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡×
¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤ËÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¤ëÃÎ»öÁª¤Þ¤ÇÌóÈ¾Ç¯¡Ä²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£