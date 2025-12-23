宝島社「やみつきサイフ」シリーズに高級イタリアンレザー版が登場

ミニ財布『THE SCAPE OF GREEN やみつきサイフ』（宝島社）プレミアム版2種を2025年12月25日（木）に発売される。

【写真】シンプルなミニ財布『THE SCAPE OF GREEN やみつきサイフ』プレミアム版

このたびの発売によってシリーズ累計39万部を突破した宝島社「やみつきサイフ」シリーズ。本シリーズに高級本革イタリアンレザーを使用したプレミアム版2種が登場した。

同商品は男女問わず使用できるシンプルなデザイン、収納力や使いやすさを追求した機能性が特徴。2023年9月に第1弾を発売すると購入者の半数を男性が占めた。その後さまざまなカラーやデザインを次々に展開しつつ、このたびの高級本革イタリアンレザーを使用したプレミアム版が開発された。

ガバッと開いて取り出しやすいコインケースやお札を折らずに入れられる収納力が特徴であり、ファスナーは高級感あるブラッククロームでなめらかな引き心地かつ耐久性を担保。

カラーは高級感溢れる定番のブラックと金運アップに効果的なグリーンの2種。本商品は宝島チャンネル限定で販売される。探しやすく取り出しやすいじゃばら式のカードポケットを備えており、名刺なども入るマチありポケットや、すぐに取り出せる背面ポケットとなっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）