¥á¥È¥í¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¶¯²½¤Ø¡¡´ØÏ¢Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¡¢Î©Ë¡±¡¤Ç²Ä·è¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÎ©Ë¡±¡±¡²ñ¡Ê¹ñ²ñËÜ²ñµÄ¡Ë¤Ï23Æü¡¢¥á¥È¥í¡ÊMRT¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë·è¤Þ¤ê¤òÄê¤á¤ëÂç½°¾¹±¿Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ä°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢¥á¥È¥í¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤ÎÂÐ±þºö¤ÎºöÄê¤ÈÄê´üÅª¤Ê·±Îý¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÂ¾¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÈºÒ³²ÂÐ±þÏ¢Íí¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤ÆÄêÎã²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡£
Í¿ÌîÅÞ¤ÎÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤¬Äó½Ð¤·¤¿Æ±Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤ÏÎ©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¸òÄÌ°Ñ°÷²ñ¤¬4Æü¤Ë¿³ºº¤ò¼Â»Ü¡£Î©Ë¡°Ñ°÷¤äÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµÄÏÀ¤ò·Ð¤ÆÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£23Æü¤Î±¡²ñ¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀÊ°Ñ°÷¤«¤é°ÛµÄ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²þÀµ°Æ¤Ç¤Ï¼çÌ³µ¡´Ø¤Ë¤è¤ë´ÆÆÄ¸¢¸Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢´ØÏ¢¤ÎÈ³Â§¤òÄê¤á¤¿¡£µ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ï10ËüÂæÏÑ¸µ°Ê¾å50Ëü¸µ°Ê²¼¡ÊÌó50Ëü±ß°Ê¾å250Ëü±ß¡Ë¤Î²áÎÁ¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¡£
»ö¶È¼Ô¤¬¹Ö¤¸¤¿ÂÐ±þºö¤ÈÄê´ü¤Þ¤¿¤ÏÉÔÄê´ü¤Î·±Îý¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Î¼çÌ³µ¡´Ø¤¬¿³ºº¤·¡¢ÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ì¤Ð´ü¸ÂÆâ¤Î²þÁ±¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿»ö¶È¼Ô¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢ËèÇ¯Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê1¡Á3·î¡Ë¤Ë¤ÏÍ½ËÉºö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À°ÂÁ´´ÉÍýÊó¹ð½ñ¤òÃÏÊý¤Î¼çÌ³µ¡´Ø¤ËÄó½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£
´°Á´¤ËÆÈÎ©¤·¤¿ÀìÍÑµ°Æ»¾å¤òÌµ¿Í±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ëÏ©Àþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¾ã³²Êª¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ½ËÉºö¤ä¶ÛµÞÂÐ±þºö¤ÎºöÄê¡¢´ØÏ¢ÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¤òµá¤á¤ë¡£±Ä¶ÈÎó¼Ö¤Î±¿Å¾µÏ¿¤ä±¿¹Ô´ÉÍý¡¢À°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿¤Ê¤É¤âÃæ±û¤Î¼çÌ³µ¡´Ø¤ÎÄê¤á¤ëµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡Ê²¦ÍÈ±§¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
Í¿ÌîÅÞ¤ÎÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤¬Äó½Ð¤·¤¿Æ±Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤ÏÎ©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¸òÄÌ°Ñ°÷²ñ¤¬4Æü¤Ë¿³ºº¤ò¼Â»Ü¡£Î©Ë¡°Ñ°÷¤äÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµÄÏÀ¤ò·Ð¤ÆÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£23Æü¤Î±¡²ñ¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀÊ°Ñ°÷¤«¤é°ÛµÄ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ö¶È¼Ô¤¬¹Ö¤¸¤¿ÂÐ±þºö¤ÈÄê´ü¤Þ¤¿¤ÏÉÔÄê´ü¤Î·±Îý¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Î¼çÌ³µ¡´Ø¤¬¿³ºº¤·¡¢ÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ì¤Ð´ü¸ÂÆâ¤Î²þÁ±¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿»ö¶È¼Ô¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢ËèÇ¯Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê1¡Á3·î¡Ë¤Ë¤ÏÍ½ËÉºö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À°ÂÁ´´ÉÍýÊó¹ð½ñ¤òÃÏÊý¤Î¼çÌ³µ¡´Ø¤ËÄó½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£
´°Á´¤ËÆÈÎ©¤·¤¿ÀìÍÑµ°Æ»¾å¤òÌµ¿Í±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ëÏ©Àþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¾ã³²Êª¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ½ËÉºö¤ä¶ÛµÞÂÐ±þºö¤ÎºöÄê¡¢´ØÏ¢ÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¤òµá¤á¤ë¡£±Ä¶ÈÎó¼Ö¤Î±¿Å¾µÏ¿¤ä±¿¹Ô´ÉÍý¡¢À°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿¤Ê¤É¤âÃæ±û¤Î¼çÌ³µ¡´Ø¤ÎÄê¤á¤ëµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡Ê²¦ÍÈ±§¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë