¡Ö¹¬¤»¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡×¥À¥¦¥ó¾É¤Î¿Í¤é40¿Í¡ÄÉðÅÄ¿¿¼£¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç£±£²·î£²£±Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¤µ¤ó¤¬£²£°£²£µÇ¯¤Î£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡ª
£²£±Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤Ç¤â¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢£²£°£²£´Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥ã¥à¥°¥é¥Ã¥É¡×¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¥À¥¦¥ó¾É¤äÃÎÅª¾ã³²¤Î¿Í¤Ê¤É¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤¢¤ë¿Í¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉðÅÄ¿¿¼£¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤ä¤¢¡ª¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¡ª¡©¡×
ÉðÅÄ¿¿¼£¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥à¥°¥é¥Ã¥É¤ÈÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥À¥ó¥¹¤È¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷¤«¤é¤ª¤è¤½£´¥ö·î¡£
¥¸¥ã¥à¥°¥é¥Ã¥É¤ËÌ¥ÎÏ¤µ¤ì¤¿ÉðÅÄ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤ò¥ª¥Õ¥¡ー¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊÉðÅÄ¿¿¼£¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×
¤ª¤è¤½£´£°¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¤ÈÉðÅÄ¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î²»¿§¡£
²ñ¾ì¤òÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡ª
½ªÎ»¸å¡¢¥¸¥ã¥à¥°¥é¥Ã¥É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤éÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉðÅÄ¿¿¼£¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡©¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢²È¤Ë¾þ¤ë¤Í¡×
¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊÉðÅÄ¿¿¼£¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê°ÊÁ°¤è¤ê¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾Ð´é¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¥¸¥ã¥à¥°¥é¥Ã¥É¡¡Æî°¦²Â¤µ¤ó¡Ë¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ç¹¬¤»¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëー
¥¸¥ã¥à¥°¥é¥Ã¥É¤Î³èÆ°¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
