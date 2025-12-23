◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBC2位 アラン・ピカソ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」に出場する世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、31勝27KO）が23日、サウジアラビアのリヤド市内で行われた公式行事「グランドアライバル」に参加した。

「グランドアライバル」は試合開催地でのお披露目イベント。井上は興行のメインでWBC同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ、32勝17KO1分け）と対戦する。20日の現地入り後、地元メディアのインタビューを受けた22日の「メディアー」から公式行事が始まっており、「メディアデーが続くと気持ちも高まってくる。いよいよだなと」と気合をみなぎらせた。

「メディアデー」ではKO宣言も口にしていた。「期待されているのは分かります。毎試合ですけど、期待を超えていくところを目指してやってます」と話し、「（KOが）どの流れで、どのタイミングになるかは当日、自分で探していきたい。無理にKOを狙うというわけではなくて、しっかりボクシングを見せながら、荒々しい強引さではなくて美しい展開で。向き合ったときの自分の感じ方次第、後は相性もあるので、どうなるかは当日楽しみにしておいてください」と試合をイメージした。

来年5月には東京ドームで前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（27＝M.T）との激突が予定されており、注目もピカソ戦より中谷戦に集まっている。井上は「メディアの方はそこを今凄く気にしてますけど、今はやっぱり27日の試合に集中したいので」とけん制。「終わってから存分に5月に向けて発信していきます」と“予告”した。

▽「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」対戦カード

＜世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦＞

4団体統一王者・井上尚弥（大橋）vs WBC同級2位 アラン・ピカソ（メキシコ）

＜スーパーバンタム級12回戦＞

WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）vs WBC10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）

＜IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦＞

王者 ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）vs 同級6位・寺地拳四朗（BMB）

＜ライト級10回戦＞

前日本王者・今永虎雅（大橋）vs WBO10位 エリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）

＜スーパーフェザー級8回戦＞

堤麗斗（志成）vs レオバルド・キンタナ（メキシコ）