2025年、やっぱり1番わくわくヤキモキしたのはSwitch 2でしょうか。入手へのイバラの道、マリカーのルートを離れても楽しめる新たな世界観、任天堂が最優先する楽しくゲームしたいという気持ち…。在庫もかなり落ち着いて、今年のクリスマス、お年玉で入手できる人も少なくないはず。

発売直後に入手し、絶賛、むしろ感動すらしていた米Gizmodo編集部が、発売から半年たった今、改めてSwitch 2の素晴らしさ、そして任天堂の力を噛み締めています。以下、米Gizmodoが綴ったSwittch 2への思いです。

450ドルのNintendo Switch 2が世にリリースされて6ヶ月。昨今では新しいプロダクトの話題もたくさん流れてきますが、あえて今また、Switch 2の話がしたい！

Switch 2を半年使ってみて、Swtichのファンも、アンチも、むしろ任天堂すらも、このハンドヘルド＆据え置きハイブリッドゲーム機の持つ次世代ゲーム機としてのポテンシャルを見誤っていたのかもしれないと思うようになりました。

任天堂といえば、まずファーストパーティーゲームに注力するのが基本方針です。一方、PCゲーム業界は、より性能の高いチップにばかり気をとられていて、Switch 2向けにゲームを最適化するメリットに気づいていないメーカーがまだあるのかもしれません。

Switch 2をスペックだけで見ると、200ドルや500ドルのゲーム機はともかく、900ドルのゲーム機なんて比較対象にすらなりません。2025年リリースのゲーム機としてなんとかこのへんで、という雰囲気すら感じるスペックです。来年、再来年、このスペックのゲーム機は、どう評価されていくのでしょうか。

Switch 2には、従来のゲーム機のあり方が、今後も通用するのかの試金石になるという使命が課せられていると思っています。

発売から5年経つXbox Series S/ Series XやPlayStation 5は、ゲーム機ではあるものの中身はほぼパソコン。両者はAMDのAPU（CPUとGPUを統合したプロセッサ）を採用し、PCゲームを移植しやすくしています。一方で、Swtich 2はゲーミングPCの代替品ではありません。一部のゲーム開発メーカーからは、Nvidia製のARMベースのマイクロアーキテクチャを採用しているSwitch 2へのゲーム移植は簡単ではないとの声もあがっています。

Switch 2という独自の存在

多くのゲーマーにとって初代Switchは、任天堂のタイトルをプレイするために必要な2台目（サブ）のゲーム機という存在でした。しかし、モバイルゲーミング派の増加とともに、Switch 2はメインのゲーム機になれるだけのポテンシャルを感じさせるようになってきています。

スリムで省エネではあるものの、メモリもバッテリーも大きくはないSwitch 2が、プレミア価格帯のモバイルゲーム機と同じだけの体験を提供するのは難しいかもしれません。が、この価格でゲームをここまで楽しめるなら十分じゃないかとも思います。

2025年現在の他のゲーム機とSwtich 2を比べてみましょう。

今年レビューした端末には、650ドルのLegion Go S（Steam OS）や、1350ドルのLegion Go 2、1000ドルのAsus ROG Xbox Ally Xなどがあります。これらは実質的にハンドヘルド型のPCであり、かつSwtich 2よりも据え置きのゲーム機的な機能を備えています。それぞれ個性がありますが（例えばLegion Go 2はOLEDディスプレイ）、どれもAMDチップ搭載です。

（Legion Go 2では、Windows 11とBazzite（SteamOSに似たLunuxベースのOS）、2つのOSでプレイ。Steam OSのLegion GO S、Bazzite OSのLegion Go 2は、同スペックのWindows 11よりもパフォーマンスが上でした。）

これらと比較すると、Switch 2はハードウェアの制限が多くあります。

まず、採用されているのはオクタコアARMベースのNvidia Tegra T239 CPUとAmpere GPU。比較した端末はどれもAMDのより新しいRDNA 3.5アーキテクチャを採用しており、メモリもTDPも上です。

そしてSwitch 2のメモリは12GBですが、ゲームに使用されるのは9GB。Switch 2のDTPは13W、他は30Wから40W。

ハードウェアのスペックでは明確に劣るSwitch 2ですが、ゲーム体験ではどうでしょう。

上記の端末とSwtich 2で「サイバーパンク2077」「スター・ウォーズ 無法者たち」「アサシン クリード シャドウズ」をプレイしてみました。

任天堂は上記ゲーム開発メーカーと連携し、Switch 2での最適化に臨みましたが、プレイするとその成果がよく現れています。

「サイバーパンク2077」をプレイする際、Legion Go S（SteamOS）のフレームレートは35から40fps、最大TDP33W。Asus ROG Xbox Ally Xは39から45fps、たまに37fpsまで落ちます。

Switch 2の場合、Legion Go Sの約半分のTDPで、フレームレートは30fps弱。クオリティモードでこれです。とはいえ、このフレームレートでも映像に乱れはなく、詳細までゲーム世界が描かれており、とくに気になることもありません。

サイバーパンクのいろんなシーンに行ったものの、唯一フレームレートが不安定だったのは、ダウンロードコンテンツの「Phantom Liberty」だけでした。

Legion Go S（SteamOS）の「サイバーパンク2077」

Swtich 2の「サイバーパンク2077」

「サイバーパンク2077」開発元のCD Projekt Redは、全体的なパフォーマンスをあげるため、ゲーム世界のディテールを少しだけ減らしています。

Switch 2はNvidiaのDLSSを利用しており、ドックモードでは画質が1080pまで出せます。ハンドヘルドのパフォーマンスモードなら720p。ただ、その違いはあまり感じることはありませんでした。

一方で、Legion Go 2（メモリ32GB、Ryzen Z2 Extremeチップ）でDTP 33Wなら、フレームレート50fpsで1200p。明らかに映像がよりスムーズでした。

フレームレートは高い方がいい。ただ、フレーレートと価格のバランス、その差は考える必要があります。Switch 2と同等の価格帯だとSteam Deckがありますが、こちらのフレームレートは30fpsほど。

Switch 2を念頭に再構築されたユービーアイソフトのゲーム

ユービーアイソフトの開発する「スター・ウォーズ 無法者たち」「アサシン クリード シャドウズ」では、さらにSwtich 2最適化の良さを実感できました。

Swtich 2への「スター・ウォーズ 無法者たち」の移植にはUbisoft Red Lynxという一層の手間をかけた開発手法がとられていることと、ユービーアイソフトのSnowdropエンジンが、うまく作用したようです。

「アサシン クリード シャドウズ」で使用されるのはAnvilエンジン。高スペックのパソコンでプレイすると、光のレイトレーシングのうまさなどを感じることができますが、ハンドヘルドでは難しいかな。

Xbox Allyだと、画質1080pでフレームレートは30fpsちょい。たまにそれ以下に落ちることもあります。Bazzite OSのLegion Go 2だと1200pでほぼ同じ。Swtich 2は30fpsちょい下くらいです。

ユービーアイソフト自身が、「アサシン クリード シャドウズ」をSwtich 2に持ってくるのは、野心的で技術的な大仕事だったと語っていますが、プレイしてみるとそれをはっきりと理解できます。例えば、水の飛沫など一部ディティールが割愛されているんですよね。

「アサシン クリード シャドウズ」には、Steam Deck用の特別な設定があり、この設定だと安定して30fpsを出せます（画質は制限あり）。が、これもやはり、映像がちょっと良くなることに対していくらお金を出せるのか、端末の価格差なりの価値を感じるかどうかの話になってきます（僕個人は感じず）。

Legion Go Sの「アサシン クリード シャドウズ」

Swtich 2の「アサシン クリード シャドウズ」

ROG Xbox Ally Xの「アサシン クリード シャドウズ」

Swtich 2の「アサシン クリード シャドウズ」

Switch 2でプレイしてもらうには、ゲーム開発メーカー側としては移植・最適化をするしか方法はありません。

今年9月、GearboxがSwtich 2版「ボーダーランズ4」のリリースを延期しましたが、それもよりよい最適化を行なうためのこと。「Elden Ring Tarnished Edition」も同じです。

最適化しなければ、いかなるゲーム機であれど楽しくプレイすることはできません。となると、当然、任天堂のゲーム機に移植したい、最適化したいとゲーム会社に思ってもらう必要があります。そのためにも、任天堂はファーストパーティーゲームをリリースする必要があるわけです。Switch 2ってこんなことできるよというのをわかってもらうためです。

任天堂ハード専用のゲーム

Swtich 2で何がどこまでできるのか、それを世に知らしめるのが1つの役割でもあるファーストパーティゲーム。Swtich 2のために作られたゲームです。

そういう意味で、「マリオカート ワールド」はSwtich 2を楽しむファーストタイトルとしては最高ですが、ゲーム開発メーカーへSwtich 2の個性を伝えるには不十分かもしれません。「ドンキーコング バナンザ」も楽しいけど、ときに性能がおちて画面がゆっくりになるし、「Pokémon LEGENDS Z-A」はファンには嬉しいけど、最新機種向けの映像ではないかも。「カービィのエアライダー」もハチャメチャに楽しいけど、これまた違う。

こう見ると、2025年のSwitch 2専用ゲームは、主に初代からのアップデートをアピールするタイトルにとどまっていると思います。Swtich 2というゲーム機がどれだけ個性的か、それを本気でアピールするのは、今月発売されたばかりの「メトロイドプライム4 ビヨンド」でしょうね。

ゲームとしては不完全というか、ややがっかりも感じる「メトロイドプライム4 ビヨンド」ですが、2025年タイトルでは唯一、Joy-Con 2のジャイロ性能とマウスコントロールが活きるゲームなのです。Swtich 2入手後、プレイできるゲームは試してきましたが、「メトロイドプライム4 ビヨンド」がSwtich 2の個性をもっとも引き出していると思います。4K画質でのフレームレートは60fps（ドック時）、パフォーマンスモードなら1080pで120fpsです。

任天堂は任天堂だ

初代Swtichがリリースされてから8年。誰もSwtichの設計を模倣するものはいません。

簡単にシェアできてドックにも接続できるハンドヘルド。Swtich 2が証明したのは、ゲーム機の開発者とゲームタイトルの開発者がうまく手を取り合うことができれば、ハンドヘルド型のゲーム機はどこまででも素晴らしくなれるということ。また、特定のハードウェア向けのアップスケーリングが大きな差を生むこともわかりました。

噂では、ソニーが PlayStation 6 （PS6）を開発中であり、ソニー独自のアップスケーリング技術が搭載されるといいますが…（AMDのRedstoneアップスケーラーと併用らしい）。PS6がどう化けるかはわかりませんが、少なくとも現時点では、Swtich 2が最高のハンドヘルド型ゲーム機であることに間違いないのです。

しかし昨今のメモリ不足を見ていると、この素晴らしいハンドヘルド機がいつまでも450ドルではいられるとは思えません。来年はパソコンやゲーム機、すべてが値上がりするとも言われていますが…。

今欲しいものは今買っとく？