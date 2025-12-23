やっぱり『カーキ色』一択かも！【niko and ...】センス100点♡「万能アウター」

ニュアンス感のある色味がこなれた印象を与え、ミリタリーなムードもまとえる「カーキ色アウター」。今回は【niko and ...（ニコアンド）】から、一点投入するだけでセンスアップが狙え、機能性もバッチリ備わっているアウターをご紹介します。寒さ対策しながらおしゃれを楽しめそうなので、冬のお出かけの相棒にしたくなるかも。

おしゃれ見えも機能性も備わった万能アウター

【niko and ...】「アライドふんわりモンスターパーカー」＜カーキ(78)＞\14,000（税込）

ボリューム感のある中綿素材とオーバーサイズシルエットで、サッと羽織るだけでサマになるカーキアウター。公式サイトには、「機能性もおしゃれも、どちらも叶える万能アウター」と紹介されています。さらに、「軽量性・耐久性・撥水性」「高い保温性をもち、復元耐久性にも優れています」とのことで、機能性がしっかり備わった優秀なアイテムです。

爽やかに垢抜ける冬映えコーデ

「ボア切替のフードは取り外しが可能なので冬のおでかけはコレで決まり！！」とスタッフさんがコメントしているように、着こなしのアレンジを楽しめるのも魅力。アウター以外をアイボリーカラーのワントーンでまとめれば、爽やかに垢抜ける冬映えコーデが完成。気になる部分をまるっと隠せるので、体型カバーしながらおしゃれを楽しめそうです。

大人可愛い冬のカジュアルコーデ

「ヒップ回りまでしっかりカバー出来て首周りも暖かい神アウターです」と絶賛しているスタッフさん。ラガーシャツのデザインを落とし込んだワンピースに合わせて、カジュアルさも可愛さも備わったコーデに。ふわふわのフライトキャップをアクセントにプラスすれば、視線が上に集まりスタイルアップも狙えそうです。

おしゃれ上級者になれる個性派スタイル

周りと差がつくおしゃれを楽しみたいなら、こちらのスタッフさんのようにカウ柄が目を引くスカートを合わせてみて。個性派アイテムを掛け合わせることで、マンネリしてきた冬コーデも鮮度アップを狙えるはず。大きなフリンジが印象的なニット帽を合わせるのも、センスアップのポイントになりそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i