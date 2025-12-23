大好きなママさんに、猫さんの可愛いかまって攻撃が止まらなくて…？甘えん坊な猫さんとの何気ない日常の様子が癒されると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で29万回再生を突破し、「おねだり声がめっちゃかわいい！」「相思相愛なのね～2人とも幸せそう」「なんて羨ましい」といったコメントが寄せられました。

【動画：甘えん坊の元野良猫→作業中のママに…かまってほしくて見せた『悶絶級の行動』】

甘えん坊なチャチャくん

YouTubeチャンネル『元野良猫チャチャとR me』に投稿されたのは、ママ大好きっ子な甘えん坊猫「チャチャ」くんのとある1日の様子です。ママさんが1日オフだったこの日、元野良猫の性なのか、お外でトイレをしたいとアピールをしまくるチャチャくんの姿が。

結局は諦めてお家のトイレで済ませたというチャチャくんは、ママさんのもとへ向かって抱っこのおねだり。ゴロゴロとご機嫌なチャチャくんにママさんもメロメロだったようですが、下ろした途端に怒られてしまったそうです。

可愛すぎるかまって攻撃

書類整理などの作業を行うママさんのそばで眠ること1時間、かまって攻撃を再開したチャチャくん。なでなでの催促をするように頭を擦りつけたり、目の前に座ってちょんちょんとタッチしたり。あまりの可愛さに、ママさんもつい作業の手を止めてしまったといいます。

ママさんのウザ絡みにキレてしまったものの、よくあることだそうです。その後も一緒のお部屋でお昼寝をして、食事中も隣で寛ぎながら待っているなど、チャチャくんはママさんから離れずにべったり。そんなデレデレな態度を見せるチャチャくんですが、いざ日課の散歩に行くと…。

凛々しい猫武将に

鎧(ハーネス)を装着して出陣した猫武将チャチャくんは、城(お家)の周りや近所を注意深くパトロール。甘えたな姿から一変したキリッとした表情と勇ましい姿に、思わずキュンとしてしまいます。

そして、チャチャくんは任務を終えて、無事に帰城。お家の中の甘えん坊な姿とお外での凛々しい姿、どちらも魅力的なチャチャくんなのでした。

投稿には「かまちょなチャチャかわいい♡かーさんのこと世界一愛してるんだなぁ」「あんなに可愛い甘えん坊がいたら、仕事なんて永久に手につきませんわぁ」「母さんとチャチャの幸せな日常を見ていると本当に癒されます」「家の中ではあんなに甘えん坊さんなんですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『元野良猫チャチャとR me』では、チャチャくんとご家族の日常の様子が投稿されています。甘えん坊な姿や猫武将姿を始めとした、チャチャくんの様々な姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「元野良猫チャチャとR me」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。