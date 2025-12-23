猫が嫌いな人には絶対にしないこと5選

猫は、安心できる相手とそうでない相手をとても正直に区別します。ここでは、“嫌いな人には絶対にしない”＝“信頼している人にだけ見せる”行動を紹介します。

あなたに当てはまるものが多いほど、猫からの信頼度は高めです。

1.自分から近づいてくる

猫のほうから歩み寄ってくるのは、相手を信頼している証拠です。嫌いな人には近づかず、むしろ距離を取ることがほとんど。

そっと足元に来て座る、横に並ぶなどは「一緒にいても安心」というサインです。

2.ゴロゴロと喉を鳴らす

ゴロゴロ音は、猫が安心しているときの典型的なサイン。嫌いな人の前では緊張して喉を鳴らさないどころか、固まったり隠れたりすることもあります。

そばにいるときにゴロゴロが聞こえるなら、それは「あなたが好き」の証です。

3.体をすり寄せる・頭をこすりつける

猫が頭や体を押し当ててくるのは、“匂いづけ”という愛情表現。自分と相手の匂いを混ぜて「仲間」と認識しています。

嫌いな相手にはこの行動を一切せず、逆に毛を逆立てて距離を取ることもあります。

4.目をゆっくり細めて見つめる

猫がまばたきをしながら穏やかに見つめてくるのは、信頼と安心のサイン。「敵意はないよ」「一緒にいて平気だよ」というメッセージです。

一方で、嫌いな相手には目を合わせず、視線をそらして警戒します。

5.お腹を見せてリラックスした姿勢を取る

お腹は猫にとって最も無防備な部分。それを見せるのは、完全に安心しきっているときだけです。

嫌いな人の前では、絶対にお腹を見せず体を丸める傾向があります。

猫が嫌いな人に見せる“避けサイン”とは？

猫が「この人ちょっと苦手かも」と感じたとき、わざわざ攻撃的になることは少なく、静かに距離を置く行動で気持ちを伝えます。以下のような仕草が見られたら、猫がストレスを感じているサインかもしれません。

しっぽを下げる・体を小さくする

猫は安心しているときはしっぽを立てますが、嫌いな人の前ではしっぽを下げたり体を丸めたりして、存在を小さく見せます。

「かかわりたくない」「今は放っておいて」という気持ちの表れです。

耳を伏せる・目を合わせない

耳を後ろに倒す、横に寝かせるのは緊張や警戒のサイン。さらに目をそらすのは「敵意はないけど近づかないで」という意思表示です。

見つめ続けると猫は威圧的に感じるため、目が合ったらやさしくまばたきするのがおすすめです。

逃げる・隠れる・高い場所に避難する

猫があなたの姿を見るたびに別の部屋に移動したり、家具の下や棚の上に逃げるのは、典型的な「避け行動」です。

追いかけず、安心できる距離を保つことが信頼回復の第一歩になります。

猫に好かれるために意識したいこと

猫に「この人は安心できる」と思ってもらうには、言葉よりも距離感や行動の取り方が大切です。無理に仲良くしようとするより、自然に信頼を積み重ねるのが一番の近道です。

無理に触らず、猫のペースに合わせる

猫は自分のペースを大切にする動物です。こちらから手を出すより、猫が近づいてくるのを待つことで「この人は安全」と感じます。

気になるときは、手の甲を差し出して匂いを嗅がせる程度にとどめましょう。

静かに見守り、落ち着いた声で話しかける

大きな声や急な動きは、猫にとってストレスの原因になります。声を低くゆっくりと話すだけで、安心感を与えられます。

テレビの音量や周囲の環境を整えることも、猫に好かれるコツです。

おやつや遊びで“楽しい記憶”を増やす

猫は「この人といるといいことが起きる」と覚えると、少しずつ自分から寄ってくるようになります。

おやつをあげる、猫じゃらしで遊ぶなど、短時間のポジティブな接触を続けましょう。楽しい経験が増えるほど、猫の中で“信頼のスイッチ”が入ります。

まとめ

猫は言葉を話さない代わりに、“行動そのもの”で信頼や愛情、警戒心を伝えています。近づいてくる、体をすり寄せる、穏やかな目で見つめる――これらはすべて、「あなたが安心できる存在」だと感じている証拠です。

一方で、距離を取ったり目をそらすのは、嫌っているというより「今は関わりたくない」のサイン。猫のペースを尊重し、安心できる時間と空間を与えることで、少しずつ心を開いてくれます。