これ全部【ファミマ】限定だってーーー！！！ 素通り不可避♡「新作アイス」

【ファミリーマート】から、立て続けに登場した新作アイスは、ラムレーズンやチーズケーキ、キャラメルや大学芋など、幅広いフレーバーで「アイス ＝ 夏」のイメージを覆す充実ぶり！ 個性的な味わいや食感を楽しめそうです。今回は季節問わず、おやつタイムやご褒美に手軽に楽しめそうな新作アイスを厳選してご紹介します。

芳醇ラム香る大人のアイス「たっぷり ラムレーズン」

濃厚なラム酒の香りとまるごとレーズンの贅沢食感が特徴のアイス。筆者も試したところ、カップを開けた瞬間からラムの風味がふわっと広がり、ひと口ごとにレーズンの甘みが感じられました。冬の夜に、ホットコーヒーと合わせてリッチな時間を堪能してみては？

2種のチーズケーキを一度に味わう「大人のご褒美 Wチーズケーキアイス」

ベイクドチーズケーキとレアチーズケーキ、2種類の味わいを一度に楽しめる贅沢なカップアイス。濃厚なベイクドのコクと、爽やかなレアの酸味がマーブル状に混ざり合うバランス感は、想像しただけでも美味しそう！ 表面に散りばめられたクッキークランチもいいアクセントになりそうです。

乳製品不使用「植物生まれのアーモンドミルクバー キャラメル味」

乳製品を使わず、アーモンドミルクベースで仕上げたアイスバー。筆者も試したところ、植物性由来ならではのやさしい甘さと軽やかな口当たりのほか、ナッツの香ばしさやキャラメル風味もしっかり感じられました。「365日アイスを食べる」@miki__iceさんによると「牛乳がダメな方やダイエット中の方にもおすすめ」とのこと。

和の甘さでほっこり「大学芋アイスバー」

安納芋ペーストを使ったねっとり食感の芋アイスに、蜜風のコーティングと黒ゴマの香ばしさを組み合わせた、お芋好きにはたまらない和風仕立ての逸品です。@miki__iceさんによると「お芋好きには嬉しい満足感ある仕上がり」なのだとか！ アイスバーながら、見た目からもどこかホッとする焼き芋感があり、寒い日でも食べたくなりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里