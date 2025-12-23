飼い主さんと手を繋いでテレビを見ていた猫が、じっと見つめてきて…？何気ない時間の中で見せた、静かな愛情表現が尊すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で225.7万再生を突破し、「うっ、ぐええぇ♡可愛い可愛い可愛い♡♡♡」「口角が朝イチから上がりました」といった声があがりました。

【動画：愛猫とおててを繋ぎながらテレビを見ていると…信じられないほど尊い『予想外の行動』】

溺愛されているななちゃん♡

TikTokアカウント「@creo101creo」に投稿されたのは、飼い主さんと一緒にテレビを見ている、ブリティッシュショートヘアの「なな」ちゃんの姿をおさめた動画です。

ななちゃんは元繁殖猫ちゃんで、縁あって6歳半の時に保護猫施設から飼い主さんのもとへとやってきました。お見送りもお出迎えもしないそうですが、飼い主さんのことが大好きで、飼い主さんもそんなななちゃんのことを溺愛しているといいます。

手を繋いでテレビを見ていたら…？

そんな相思相愛なふたりは数年前のある日、ソファに並んで座り、お手手を繋いで一緒にテレビを見ていたそう。飼い主さんの手の上にそっと重ねられた、ななちゃんの真っ白なお手手が可愛らしくて、見ているだけで心が和みます。

しばらくそのまま過ごしていると、ななちゃんはじっと飼い主さんの顔を見つめ、何かを訴えてきたといいます。そして飼い主さんがアイコンタクトに気づいたと確信したのか、ソファの上でゆっくりと仰向けになりながら、飼い主さんの手に頭をすりつけてきたそうです。

胸が苦しくなる可愛さ♡

少しだけお口を開けて、すりすりと飼い主さんに甘えるななちゃん。そんなななちゃんの喉元を優しく撫でながら、飼い主さんはあまりの可愛さに胸が苦しくなってしまったといいます。

現在11歳になったななちゃんは日向が大好きで、気がつくと日向を求めてお家の中を移動しているのだとか。日向ぼっこをしながらお手手をグーパーさせている姿は、いつまでも眺めていたくなってしまいます。

この可愛すぎるななちゃんの甘え方には20万件近くの高評価がつき、動画の視聴者からは

「うわあああ恋人同士の甘い時間みたいー♡♡メロメロなっちゃうよ♡」「甘えられるの幸せだね なんて素敵な時間なんだろう」「甘えてるかわいーーーー♡♡」「なでてくださらんかの目線かわいい」「猫好きにはたまらん瞬間やわ♡」「キュン死しちゃう♡」「まじでかわいい涙出てきた」「むり…かわいすぎ♡」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@creo101creo」では、いくつになっても可愛さを更新し続けるななちゃんが、愛情たっぷりに暮らしている幸せな日常の様子を多数の動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@creo101creo」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。