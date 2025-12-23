相模原市内で笹井一愛選手と講演会を行った

日本代表の森保一監督が12月23日、フランス1部ASモナコの日本代表MF南野拓実の負傷について言及した。

神奈川・相模原市民会館でWEリーグ・ノジマステラ相模原FW笹井一愛（ささい・ちなり）選手と対談形式の講演会を行った。講演会後に取材に応じ「本当に非常に残念で悲しいシーンだなと思っています。実際最終的にはどれだけの怪我かということはわかっていませんが、手術というのは間違いないと思いますし、そこからのリハビリ期間を経て復帰ということで長期離脱になると思います。本人が一番痛いと思います」と見通しを示した。

南野は現地時間12月21日に行われたフランス杯・オセール戦に先発。だが相手選手と接触した際に左膝を負傷。前半36分に担架でピッチを後にしていた。モナコは翌22日に左膝の前十字靭帯断裂であると発表。全治までの時期は明らかにされていないが、北中米ワールドカップ（W杯）まで残り7か月を切った中、厳しい状況となっていた。

南野は10月14日のブラジル代表との国際親善試合でキャプテンマークを巻くなど、森保ジャパンの中心選手として活躍。森保監督体制では最多となる71試合に出場し、最多の26得点を挙げてきた。

長年にわたり攻撃をけん引してきた南野の長期離脱は、日本代表にとって大きな打撃となる。「W杯で日本が勝つために貢献してくれることを拓実も考えてくれていると思いますけど、まずは怪我を治すことに専念して欲しいと思いますし、我々もリハビリの過程でいい形で復帰できるようにサポートしていきたいと思います」とサポートを約束した。（FOOTBALL ZONE編集部）