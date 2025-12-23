「来年から4人体制！」KANA-BOON、新メンバー加入を発表 サポートの2人が正式メンバーに
ロックバンド・KANA-BOONが、2026年1月1日より4人組として活動することが発表された。現メンバーの谷口鮪（ボーカル、ギター）と遠藤昌巳（ベース）に加え、ヨコイタカユキ（ギター）と関優梨子（ドラム）が正式メンバーとして加わることが決定した。
【画像】過去には…音信不通で捜索願も出されていた飯田祐馬
公式SNSアカウントでは、「来年から4人体制！新しいKANA-BOONをよろしく！」というメッセージが投稿された。ヨコイと関は、2023年末の旧メンバー脱退により2人体制となったKANA-BOONを、昨年の活動再開時からサポートメンバーとして2年間支えてきた。この間、レコーディングやツアーを重ねる中で信頼関係を深め、今回の正式加入に至ったという。
来年2月からは47都道府県ツアーを開催することも決定しており、新体制でのステージに注目が集まる。
KANA-BOONは2013年9月にメジャーデビュー。これまでに数々のグローバルヒットアニメの主題歌も担当し、全世界のストリーミング、YouTube総再生数がそれぞれ5億回を超えるなど、日本だけでなく全世界のファンを魅了している。2019年には前ベーシストの飯田祐馬が脱退し、2020年から遠藤がサポートとして参加。遠藤は22年に正式メンバーとなった。23年には前ギターの古賀隼斗、前ドラムの小泉貴裕が脱退し、ライブ活動を休止。昨年5月より活動を再開。来年1月1日よりヨコイと関が加入し、再び4人組体制で活動することが発表された。
【画像】過去には…音信不通で捜索願も出されていた飯田祐馬
公式SNSアカウントでは、「来年から4人体制！新しいKANA-BOONをよろしく！」というメッセージが投稿された。ヨコイと関は、2023年末の旧メンバー脱退により2人体制となったKANA-BOONを、昨年の活動再開時からサポートメンバーとして2年間支えてきた。この間、レコーディングやツアーを重ねる中で信頼関係を深め、今回の正式加入に至ったという。
KANA-BOONは2013年9月にメジャーデビュー。これまでに数々のグローバルヒットアニメの主題歌も担当し、全世界のストリーミング、YouTube総再生数がそれぞれ5億回を超えるなど、日本だけでなく全世界のファンを魅了している。2019年には前ベーシストの飯田祐馬が脱退し、2020年から遠藤がサポートとして参加。遠藤は22年に正式メンバーとなった。23年には前ギターの古賀隼斗、前ドラムの小泉貴裕が脱退し、ライブ活動を休止。昨年5月より活動を再開。来年1月1日よりヨコイと関が加入し、再び4人組体制で活動することが発表された。