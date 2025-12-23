¤¢¤Ã¡ªµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡¡Æü¥Æ¥ì¤È¥Õ¥¸¤Ç¡ÖÎ¢¤«¤Ö¤ê¡×½Ð±é¡¡¡Ö¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡×¤Ê¤É¤Ç·ÚÌ¯¥È¡¼¥¯¤â¶ØÃÇ£²²èÌÌÅÐ¾ì
¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤¬£²£³Æü¡¢Æ±»þ´ÖÂÓ¤Ë£²¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÇ¯ËöÇú¾Ð¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¡×¡£¤È¤â¤Ë¸á¸å£·»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢Á°¼Ô¤¬£´»þ´Ö¡¢¸å¼Ô¤Ï£³»þ´Ö¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¤Ç¡¢¸á¸å£¸»þ£²£°Ê¬¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢Î¾Êý¤Î¶É¤ÇµÈÂ¼»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸»þ´Ö¤Ë¡¢Ê£¿ô¶É¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½ÅÊ£¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÎ¢¤«¤Ö¤ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£»ëÄ°Î¨¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´÷Èò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡×¤Ç¤ÎµÈÂ¼»á¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÚÌ¯¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü²ÃÆ£¹À¼¡¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¡×¤Ç¤Ï¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î²ÏÌîÂÀÏº»á¤ä»¿À®ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤é¤È¶¦±é¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤Ö¤Ä¤±¤ëÀ¯¼£¤Îµ¿Ìä¤Ê¤É¤ËÅú¤¨¤¿¡£