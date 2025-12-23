『スタミュ』新作ミュージカル、メインビジュアル解禁 ソロビジュアル＆メイキングは舞台公式Xで順次公開
2026年2〜3月に東京・大阪にて上演される『新ミュージカル「スタミュ」-STARDUST STAGE-』のメインビジュアルが解禁された。
【画像】9年前！ミュージカル『スタミュ』初期作のキャスト
『スタミュ』は、音楽芸能分野の名門・綾薙学園を舞台にした、オリジナルミュージカルアニメ。“憧れの高校生” を追って音楽芸能分野の名門・綾薙学園に入学した星谷悠太を主人公に、ミュージカル学科で夢を追いかける男子学生たちを描いた青春ドタバタ・ミュージカルストーリー。
シリーズ最終章となる本作では、晴れてミュージカル学科2年へと進級した星谷悠太（演：三井淳平）たちと、かつての指導者である前・華桜会メンバーとの集大成の物語が描かれる。
原作アニメのオリジナルスタッフによる新たなアレンジが加えられ、アニメでは描かれなかった“知られざるエピソード”にも焦点を当てながら、星谷たちが前・華桜会との「卒業記念公演」での共演を目指し奮闘する姿が描かれる。
また、きょう23日のメインビジュアル解禁を皮切りに、登場キャラクターのソロビジュアルとビジュアル撮影メイキング映像が、舞台公式Xにて毎日発表される。
公演は、2026年2月21日〜3月1日に東京・品川プリンスホテル ステラボール、3月6日〜8日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて上演される。
