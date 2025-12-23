有村架純、内面を美しく保つために“使わない言葉”とは？「矢印は自分に向ける」

12月23日放送の日本テレビ系『DayDay.』に有村架純がVTR出演。外見や内面の美しさを保つ心がけについて語った。

今回番組では、美容雑誌主催の授賞式に登壇した有村にインタビューを実施。この中で、“日頃のスキンケア方法”を聞かれた有村は、「パックは毎日してたんですけど、ちょっと肌が敏感になってしまったのでパックは週に3日とか」「その分、化粧水をたくさん入れこんで、美容液だったり、保湿クリームだったり。いろんな肌の調子に合わせて今いろいろカスタムしてます」と回答。

また、“内面を美しく保つために気を付けていること”については、「言わない言葉とかはありますね。“〇〇のくせに”とか“〇〇の代わりに”とかは使わないようにしてます」とトーク。

続けて、「誰かのせいにする、他責にするような言葉とかは自分自身モヤッとする部分もあったりするので」「なるべく矢印は自分に向けるぞっていう意味で、あまりそういう言葉を使わないようにしていたり」と明かしていた。