珈琲『ワンダンス』コミックス15巻（講談社）が2025年12月23日に発売された。最新刊の発売を記念して大型広告が新宿駅メトロプロムナードで公開された。

【写真】『ワンダンス』巨大ダンスビジュアル

「月刊アフタヌーン」（講談社）にて連載されている、ダンスに根中する高校生・小谷花木と湾田光莉を描いた浅春漫画『ワンダンス』。

2025年10月よりTVアニメが放送され、コミックス発売日には実写映画化も発表。作品公式Xアカウントでは「すごい！アニメに続いての映画化！！！ 皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。15巻のカバーは恩ちゃん（かわいい）！ 今回もめちゃ面白いので、全人類に読んでいただきたいです！最後のページには湾田さんの予想外の一言が。アニメも最終回が明日放送、こちらも必見です。原作はもちろん、アニメも映画も #ワンダンス よろしくお願いいたします！」とコメントが投稿された。

メモリアルなコミックスとなった最新刊15巻の発売を記念し、新宿駅メトロプロムナードで大型広告が公開。主人公・小谷花木とヒロイン・湾田光莉が向き合い、ダンスバトルをしているかのようなビジュアルのほか、2人の声にならない想いがダンスの軌跡となって表現されている。

新宿駅のほか西武鉄道池袋駅では大型広告がサイネージとして放送中。新宿駅・西武池袋駅ともに広告は2025年12月22日（月）～12月28日（日）まで掲出される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）