À¼Í¥¡¦ÎÃËÜ¤¢¤¤Û¡¢½é¼Ì¿¿½¸È¯Çä·èÄê¡¡Ä¹Ìî¥í¥±¤Ç¡ÈÁÇ´é¡É¤ÈÌóÂ«¤Î¥á¥¤¥ÉÉþÈäÏª
¡¡À¼Í¥¡¦ÎÃËÜ¤¢¤¤Û¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡Ë¤¬2026Ç¯3·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÃËÜ¤¢¤¤Û¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÈäÏª
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ù¡ÊÍÀ´Àî²ÆÍÕ¡Ë¡¢¡ØÌ´¸«¤ëÃË»Ò¤Ï¸½¼Â¼çµÁ¼Ô¡Ù¡Ê²ÆÀî°¦²Ú¡Ë¡¢¡ØTHE NEW GATE¡Ù¡Ê¥ß¥êー¡Ë¡¢¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¡ÊÅ·±©¤«¤ª¤ë¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÎÃËÜ¡£½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¥í¥±¾ì½ê¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹Ìî¸©¡£
¡¡Á±¸÷»û¤ä¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¡¦ÌîÊÕ»³¤Ê¤É¤ÎÄ¹Ìî¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö²¹Àô³¹¤äÀî¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÎÃËÜ¤ÎÌ´¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹ºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÃå¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥¤¥ÉÉþ¤â¼ýÏ¿¡£¼Ì¿¿½¸¤ÎÊÔ½¸¡¦À©ºî¤Ï¿ô¡¹¤ÎÀ¼Í¥¼Ì¿¿½¸¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿À¼Í¥¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»ÎÃËÜ¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ÏÀ¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤É½¸½¤Î¤ª»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Î¶ÛÄ¥¤ÈÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¤òÊú¤¨¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¾ì½ê¤Ï¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ìî¸©¡ª¡¡ÉáÃÊ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¡¢»ä¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤¾¡ª¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊõÊª¤È¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÊõÊª¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£»ä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤Þ¤À»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë