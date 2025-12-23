º´Ìî¹ÒÂç¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¹Ô¤¤Î²ÄÇ½À¡©¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ïº´Ìî³¤½®¤Î¸å³ø¤È¤·¤ÆÄï¤ò»ØÌ¾¤«
ÆüËÜ¿ÍMF¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSky Sport¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÎNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´Ìî¹ÒÂç¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
º´Ìî¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤ÎÄï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ç¥×¥ì¥¤¡£2023Ç¯¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¤ÎNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï·»¤ÈÆ±¤¸MF¡£º£µ¨¤ÎNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ³«Ëë¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç18»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£
·»¤Ç¤¢¤ë³¤½®¤Ïº£µ¨¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¡¢¸å³ø¤È¤·¤ÆÄï¤Ç¤¢¤ë¹ÒÂç¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ïº£µ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï15»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ÆÌ¤¤À1¾¡¤Î¤ß¡£¾¡¤ÁÅÀ8¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£