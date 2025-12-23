ÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ¤Ç4Ç¯È¾¤ÎÍºáÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤âµÕÅ¾Ìµºá¡¡42ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥Ë¥¨¥¦¡¦¥¢¥¦¥Ù¥¹¤¬¸½ÌòÉüµ¢¡©
Ä¹Ç¯¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¡¢¤½¤Î¸å¥á¥¥·¥³¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥Ë¥Ù¥ë¥·¥À¡¦¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥¦¡¦¥¢¥¦¥Ù¥¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¡¢ÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏºÛÈ½¤¬Â³¤Ä¨Ìò4Ç¯6¤«·î¤ÎÍºáÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤â¡¢º£Ç¯3·î¡¢¾Úµò¤ÎÌ·½â¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµºá¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¼áÊü¤µ¤ì¡¢¼«Í³¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥¦¥Ù¥¹¤À¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ØMUNDODEPORTIVO¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢42ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¦¥Ù¥¹¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î3Éô¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ù¥ë¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¦¥Ù¥¹¤ÏÉ®Æ¬³ô¼ç¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤È·ÀÌó¤¹¤ëÌÏÍÍ¡£
¥¢¥¦¥Ù¥¹¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿2023Ç¯1·î°ÊÍè¡¢¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£