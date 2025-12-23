『JRA ILLUMINATION by Hanshin Racecourse』点灯式に登場した森香澄

　タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄（30）が21日、KITTE大阪で行われた『JRA ILLUMINATION by Hanshin Racecourse』点灯式にスペシャルゲストとして登場した。

【写真多数】年末の大阪で馬のイルミに点灯…大忙しの森香澄

　森は「先月も関西大学の学祭にゲストで出演させていただいた」という大阪を、今回は純白ドレスで彩った。

　大阪に関するトークでは「たこ焼きも好きだし、お好み焼きも好きだし…」と言いつつ、「まだ粉もんにごはんをいけるほど関西にはなじめてない」とはにかんだ。

　すると司会者が「何からだったら始めやすいかな。焼きそば（とごはん）だったら？たこ焼き+ごはんはハードルが高いかも」とアドバイス。森は「えーっ？焼きそばの方がハードル高くないですか？」「焼きそばでごはん食べるんですか？」と驚いた。

　森は「焼きそばをごはんにバウンドさせるんですか？」と興味津々で、「バウンドさせますね」とあっさり言葉が返ってくると、「すごい」とさらにびっくりしていた。

　阪神競馬場をアピールするイルミネーションが点灯。“幼い頃に物語の中で見た馬のいる風景”をテーマに幻想的な空間を演出し、高さ2メートルのビッグフラワーやイルミネーションドームに加え、メインモニュメントとしてクリスタルのように光り輝く馬が登場し、会場全体を華やかに彩った。25日まで開催。