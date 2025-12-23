¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¢Ì´¤ò»ý¤ÄÂçÀÚ¤µ¸ì¤ë¡¡ÀèÅ·ÀÆñÄ°¤Îºû°æÁª¼ê¤ÈÂÐÃÌ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È¡¢ÀèÅ·ÀÆñÄ°¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½÷»ÒÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤òÌÜ»Ø¤¹WE¥ê¡¼¥°¡¢¥Î¥¸¥ÞÁêÌÏ¸¶¤ÎFWºû°æ°ì°¦Áª¼ê¤¬23Æü¡¢Ì´¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤Ø¡Ö2026Ç¯¤ÎWÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÄ©¤à¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºû°æÁª¼ê¤ÏºòÇ¯¤ÎU¡½20½÷»ÒWÇÕ¤Î½àÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡£±¦¼ª¤¬Á´¤¯Ê¹¤³¤¨¤º¡¢¤ï¤º¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëº¸¼ª¤ËÊäÄ°´ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦°ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¡£Æ±¤¸¶¶ø¤ÎÊý¤Ë¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¸µµ¤¤äÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£