¡ÖÃË½÷»²²è´ðËÜ·×²è¡×Ç¯Æâ¸«Á÷¤ê¡¡µìÀ«Ë¡À©²½¸¡Æ¤¤ËÏ¢¹ç¤Ê¤ÉÈ¿È¯
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÂè6¼¡ÃË½÷¶¦Æ±»²²è´ðËÜ·×²è¡×¤ÎÇ¯ÆâºöÄê¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£À¯ÉÜ¹â´±¤¬23ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£·×²è¤Î¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡×°Æ¤ËµìÀ«»ÈÍÑ¤ÎË¡À©²½¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤ÎµºÜ¤¬µÞ¤¤çÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤òµá¤á¤ëÏ¢¹ç¤Ê¤É¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤ÏÇ¯Æâ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤âµÄÏÀ¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡·×²è¤Ïº£¸å5Ç¯´Ö¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤½÷ÀÀ¯ºö¤Ê¤É¤Î»Ø¿Ë¡£´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ïº£·î12Æü¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ËÅú¿½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡Öµì»á¡ÊµìÀ«¡Ë»ÈÍÑ¤ËË¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤ÎÊ¸¸À¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢·×²è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÏ¢¹ç¤ÎË§ÌîÍ§»Ò²ñÄ¹¤¬È¿ÂÐ°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¡£Åú¿½¤¬¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£