６月に再婚を発表したタレント・小林礼奈が２３日、第２子を出産したことを報告した。

この日、自身のブログで「新しい命が生まれました。」の表題のもと、ベッドで酸素マスクをつけてＶサインする自身と寄り添う夫の写真をアップ。

「妊娠中の、この日、緊急の帝王切開で出産しました。妊娠高血圧症候群になり、緊急で入院してそのまま帝王切開で出産しました。手が麻酔で動きにくいので代理で夫が書いてます。母子ともに無事です。」と夫が代理として、つづった。

小林は、まず、この日更新のブログで緊急入院を報告。「また入院」のタイトルで「血圧の数値が高過ぎて危険とのことで…緊急で入院になりました。えええーーーー…」と明かし、「明日クリスマスだよ、、。えれちゃんゴメンすぎる、、、、さっきクリスマスケーキも受け取ったのに、、、。ごめん、、すぎるって、、」と娘に謝っていた。

２２日の記事では「顔が倍ぐらいに腫れてきた 首もめちゃくちゃ太くなってきた だるさ、寒さ、微熱、からして多分だけど扁桃腺な気がする」と異変を明かし、病院を受診したと説明。２３朝のブログでは「苦しすぎて一睡もできなかった」とし、「喘息みたいなかんじ 咳がひど過ぎて眠れない それで体力奪われてくかんじ ２日連続で病院には行ってる 今日もいく 今日はタクシーかな 今は頭痛、悪寒がする 相変わらず熱はない」などと症状を記していた。

小林はお笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえこと瀧上伸一郎と２０１６年に結婚し、同年９月に１女をもうけたが、互いにブログで“夫婦げんか”を展開し、２０年１０月に離婚。長女を連れて新潟県に移住した。６月３０日に「彼とは、今年３月の彼氏募集イベントを機に付き合って間もないですが 出会ってから会わない時間のほうが少ないほど濃厚な時間を共にし、何より私の娘を大事にしてくれる姿や彼の娘に対しての関わり方や生活面を見て『この人となら家族としてやっていける！』と思い ２人で結婚することを決めました」と８歳年下男性との再婚を電撃発表。８月３０日に「この度、新しい命を授かりました。現在妊娠５ヶ月で、出産予定は２月を予定しております」と報告した。