¥Ö¥é¥Þ¥è¾®¿ù¡¡¥é¥Ö¥Û¡õ³ØÎòº¾¾Î¤Î£×»ÔÄ¹¤òÍÊ¸î¡ÖÀ¯ºö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ì¤ÐÊÌ¤Ë¤¤¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤Î¾®¿ùÎµ°ì¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¡¡±ÊÅÄÄ®¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ç£²ÅÙ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¼º¿¦¤·¤¿ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¡¢¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ»ÔÄ¹¤ò¼¿¦¤·¤¿·²ÇÏ¡¦Á°¶¶¤Î¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¤Ê¤ÉÃÏÊýµÄ²ñ¤ÇÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¾®¿ù¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·ÐÎòº¾¾Î¤È¥é¥Ö¥Û¤°¤é¤¤ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï²¶¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»¿Æ±¡£
¡¡¾®¿ù¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï¤¢¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£¥é¥Ö¥Û¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤Ï¤·¤Æ¤Ø¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥é¥Ö¥Û¹Ô¤Ã¤Æ¤â²¿¤â¤Ê¤¤»þ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ä¤ó¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤â¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¾®¿ù¤Ï¡Ö²¶¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤È¾®Àî¸µ»ÔÄ¹¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤¬¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥éµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¾®¿ù¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤â»ØÌ¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¨¥¨¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£