º´Æ£¹À»Ô¡õÅ·³¤Í´´õ¡¢Ì¾Í¥2¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤¬ÌòÊÁ¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡ÖA¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·¯¤È¡×
¥É¥é¥Þ¤«¤é±Ç²è¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ëÇÐÍ¥¡¦º´Æ£¹À»Ô¡£°ìÊý¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÂàÃÄ¸å¤â¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¥ª¡¼¥é¤È¶¯¤¤½÷ÀÁü¤ÎÃæ¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦Å·³¤Í´´õ¡£Î¾¼Ô¶¦¤Ë¡¢¼ç±é¤«¤é½õ±é¤Þ¤Ç³Àº¬¤Ê¤¯³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë"Ì¾Í¥"¤À¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¶¦±éºî¤È¤¤¤¨¤Ð¥É¥é¥Þ¡ÖA¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·¯¤È¡×(2018Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï)¤À¤í¤¦¡£Æ±ºî¤Ï¡¢Ìô´Ý³Ù¤Ë¤è¤ëÂè37²óµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É55¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ±ÇÁü²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¬»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëËÜ³Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Âçºî¡£2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤ËÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Âç¼ê·úÀß²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëµÈ±Ê·½°ì(º´Æ£)¤Ë¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¡¦ÀÄÍÕÍã(¿ùÅÄÍëÎÛ)¤¬Æ±µéÀ¸¤Ø¤Î»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤ËÍã¤Î¼ÂÌ¾¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬¤µ¤é¤µ¤ì¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿·½°ì¤ÏÊÛ¸î»Î¡¦Ä¹¸Í¸÷¹§(È¬ÅèÃÒ¿Í)¤òË¬¤Í¤ë¡£Ä¹¸Í¤ÏÁáÂ®ÀÜ¸«¤¹¤ë¤â¡¢Íã¤ÏÄÀÌÛ¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢·½°ì¤Ë¤â¿´¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤Íã¤ÎÄÀÌÛ¤¬ºÒ¤¤¤·¡¢¸ø³«¤ÎË¡Äî¤Ç·º»ö¿³È½¤ò¼õ¤±¤ë"µÕÁ÷"¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤Ù¤¯¡¢Ä¹¸Í¤Ï"¤ªÊì¤µ¤óÊÛ¸î»Î"¡¦¿Àºêµþ»Ò(Å·³¤)¤ò·½°ì¤Ë¾Ò²ð¡£µþ»Ò¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ë·½°ì¿Æ»Ò¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¬¡¢Íã¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤¬¤Æµþ»Ò¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬ÊÛ¸î»ÎÆ±ÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖÉÕÅº¿ÍÀ©ÅÙ¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢·½°ì¤ËÉÕÅº¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
°¦¤¹¤ë¤ï¤¬»Ò¤¬»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èá·à¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÉã¿Æ¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤â¿¿Áê¤òÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤Â©»Ò¡×¡ÖÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÂ©»Ò¤Î¶¶ø¡×¤Ê¤É¡¢Æ°µ¡¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤¬¤Ò¤â¤È¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤¬¡¢°ìÁØ»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢"¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë"°ìÌÌ¤È"Â¾¿Í»ö¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë"°ìÌÌ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Çº®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¼î¶Ì¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º´Æ£¹À»Ô¤Ï¶ìÇº¤È³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ëÉã¿Æ¤ò¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤ë
¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÌ¾±éµ»¤À¡£¼ç±é¤Îº´Æ£¤Ï°ì¿ÍÂ©»Ò¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÂ©»Ò¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö»×½Õ´ü¤Ê¾å¤Ë¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î¿´¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ²¿¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÂ©»Ò¤ÎÈÈ¤·¤¿ºá¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÈÈºá¼Ô¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¡¢¸òºÝÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤âÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬´Ñ¤ë¼Ô¤òË×Æþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¿Æ»Ò¤ËÀÜ¤¹¤ëÅ·³¤Í´´õ¤Î²¹¤«¤¤±éµ»¤Ë¤âÃíÌÜ
°ìÊý¤ÎÅ·³¤¤Ï¡¢Á°Ç¤¼Ô¤ÎÄ¹¸Í¤«¤é°ú¤·Ñ¤°¤«¤¿¤Á¤Çº¬µ¤¶¯¤¯¿Æ»Ò¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢·½°ì¤ÎºÇÂç¤ÎÍý²ò¼Ô¤È¤·¤Æ»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÊÛ¸î»ÎÌò¤òÇ®±é¡£¿ô¡¹¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê"¾¡µ¤¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó"¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î°¦¾ð¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿"¤ªÊì¤µ¤óÊÛ¸î»Î"¤È¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·½°ì¤ò¤¤¤µ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯²¹¤«¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢·½°ì¤ËË¡Î§Åª¤Ê¸«¼±¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜ¿´¤«¤é·½°ì¿Æ»Ò¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤òÉ½¤¹±éµ»¤Ï°µ´¬¡£º¤ÏÇ¤¹¤ë·½°ì¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·½°ì¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼ã´³¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤Õ¤È¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊñÍÆÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ï½ê¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤ë¾¯Ç¯ÈÈºá¤·¤«°·¤ï¤Ê¤¤µþ»Ò¤Î²áµî¤Þ¤Ç¤âÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¥¤»¤ë±éµ»¤Î¿¼¤ß¤Ï¡¢µþ»ÒÌÜÀþ¤Ç¤ÎÊÌ¤Î¥É¥é¥Þ¤âÉÁ¤±¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë"Ì¾±é"¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥é¥¹¥È¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¶Ã¤¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤È¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î"Ìä¤¤"¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢»ö·ï¤Î¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤Î¿Í´ÖÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿º´Æ£¤ÈÅ·³¤¤Î"Ì¾±é"¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á¸¶ÅÄ·ò
ÊüÁ÷¾ðÊó
A¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·¯¤È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î4Æü(Æü)10:00¡Á¤Û¤«
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
½Ð±é¡§º´Æ£¹À»Ô¡¿Å·³¤Í´´õ¡¿¿ùÅÄÍëÎÛ¡¿¸ÍÅÄºÚÊæ¡¿»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¡¿»³ËÜ¹Ì»Ë¡¿È¬ÅèÃÒ¿Í¡¿»ûÅç¿Ê¡¿°ÂÅÄ¸²¡¿ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¿»³粼ÅØ
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£