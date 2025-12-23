【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★☆☆☆
ゆっくりじっくり愛を育んで
フリーの人は、秘密の関係や片思い、「人知れずの静かな恋」にご縁があるかも。無理に進展させようとするのではなく、時間をかけて育てる姿勢が大切なんです。
片思い中の人は、相手に言えない気持ちを抱えてモヤモヤしそう。でも、あせらなくて大丈夫。
言葉よりもさりげない気遣いやスキンシップで愛情を表現してみて。
今月のLOVEラッキーデー
12/24、1/2
全体運もチェック！
年末年始は、心と体を休める癒しの星回り。あえて人と距離を取ることで、見えてくることがありそう。ひとりの時間を大切にできる瞑想やヨガ、心の整理に励んでみて。自分の本音を見つめ直すタイミング。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni