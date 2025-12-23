【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

ゆっくりじっくり愛を育んで

フリーの人は、秘密の関係や片思い、「人知れずの静かな恋」にご縁があるかも。無理に進展させようとするのではなく、時間をかけて育てる姿勢が大切なんです。

片思い中の人は、相手に言えない気持ちを抱えてモヤモヤしそう。でも、あせらなくて大丈夫。

言葉よりもさりげない気遣いやスキンシップで愛情を表現してみて。