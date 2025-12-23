【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？

話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★★

ヒロインになれるスーパーモテ期到来！

圧倒的な主役運！運命的な出会い、電撃的な展開など、ドラマみたいなことが起きそうな予感。

特に年末年始はきらびやかな場所にツキあり。あなたの魅力がさらに輝きます。

カップルは、新しいステージに進む予感。新年の挨拶とともに、未来の扉を開いてみて。片思い中の人は、自分から動くことで願いを叶えられるはず♡