【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？
話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★★
ヒロインになれるスーパーモテ期到来！
圧倒的な主役運！運命的な出会い、電撃的な展開など、ドラマみたいなことが起きそうな予感。
特に年末年始はきらびやかな場所にツキあり。あなたの魅力がさらに輝きます。
カップルは、新しいステージに進む予感。新年の挨拶とともに、未来の扉を開いてみて。片思い中の人は、自分から動くことで願いを叶えられるはず♡
今月のLOVEラッキーデー
12/31、1/3、1/19
全体運もチェック！
今期は圧倒的主役＆無敵の星回りなので、やりたいことがあるなら迷わず行動を。だけど、強すぎる運勢だからこそ周囲との温度差も生じがちなので、ひとりで突っ走らないよう、客観的な視点やまわりの空気も意識して。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni