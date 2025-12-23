ÅÚ²°ÂÀË±¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤ËÇ®ÊÛ ´ÆÆÄ¤¬Î¢ÏÃÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¤¤«¤Ë»ä¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/23¡Û½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡×¤Ëº´Æ£·ò¡¢Éð°æºé¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Ë±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ë¤í·õ¡×¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È½¸·ë¤·¤¿ÉñÂæ°§»¢
º£²ó¾å±Ç¤µ¤ì¤ë1ºîÌÜ¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¡Ê2012¡Ë¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÚ²°¡£¡Ö¾×·â¤ò¼õ¤±¤¹¤®¤ÆËÜÅö¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤Ï¤½¤Î»þ¤«¤é¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡Ù¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀäÂÐÂ³¤¯¤¾¤Ã¤Æ¡£ÀäÂÐ¤ËÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±ºî¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Á´¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÍ§·¼»Ë»á¤¬¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸æÄíÈÖ½°ÀèÂå¸æÆ¬¤ÎÂ¹Ì¼¤Ç²÷³è¤Ê¾¯½÷¤Ç¤¢¤ë´¬Ä®ÁàÌò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ÅÚ²°¤ÎÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¡Ø¤ë¤í·õ¡Ù1ºîÌÜ¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤¤¤«¤Ë»ä¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÚ²°¤¬ÂçÍ§»á¤ËÂÐ¤·Ç®ÊÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¡Ø¤ë¤í·õ¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¤Èº£¤Ç¤â»×¤¤¤¬°î¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅÚ²°¤Ë¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í·¯¤Ï¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿ÅÚ²°¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ÎÃ«³À·ò¼£»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÃ«³À¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¿´¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ1ÈÖºÇ½é¤ÎÎý½¬¤Î»þ¤Ë¡Ø¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡£²¶¤¬µá¤á¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¿Í¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤éÁà¤ÎÊÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¡Öº£¤Ç¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó°Ê³°¤Î±éµ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¯³Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î±éµ»¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢100Ç¯¤ËÅÏ¤ëÆüËÜ¤Ç¤Î·à¾ìÇÛµë¶ÈÌ³¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ï¡¼¥Ê¡¼ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬12·î15Æü¡Á23Æü¤Ë¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Ï¡¢¸µ¡¹È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á´¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÍ§·¼»Ë»á¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ÎÃ«³À·ò¼£»á¤ÎÅÐÃÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¼ç±é¤Î¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º5ºî¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÄºÅÀ¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¡¢À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤ÇÇÛµë¡¢À¤³¦50°Ê¾å¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ìÀä»¿¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÆâÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï194²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÅÚ²°ÂÀË±¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤ËÇ®ÊÛ
¢¡º´Æ£·ò¡¦Éð°æºé¤é¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ
