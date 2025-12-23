【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
日常のなかに恋が潜んでいる予感
将来を見据えた愛が育まれる時期。フリーの人は、落ち着きのある誠実な人とのご縁がありそう。
職場や行きつけのお店など、普段の生活圏内に注目を。
カップルはこの先も彼と一緒にいたいと思えるか一度考えて。お金のことや生活スタイル、将来設計などの現実的な話をして、具体的なビジョンをすりあわせるのがおすすめ。
今月のLOVEラッキーデー
12/29、1/14
全体運もチェック！
ものごとの価値観や、自分にとっての豊かさとはなにかに、真剣に向きあうとき。お金の使い方や時間の使い方を見直すことで、今後の生き方そのものが変わっていきそう。本当に大切にしたいものだけを、ひとつひとつ選んで！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni