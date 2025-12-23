【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「さそり座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
ネットでの出会いから恋が始まる可能性あり
会話が弾む相手、知的な刺激をくれる人とのご縁に恵まれます。フリーの人は、マッチングアプリやSNSでの言葉のやりとりが出会いのきっかけになる予感大！
片思い中の人は、LINEや電話の頻度が大切に。忙しいときほどこまめな連絡を心がけて。
カップルは、普段は言えない感謝の言葉を言うチャンスです。
今月のLOVEラッキーデー
12/27、1/12
全体運もチェック！
対人運が活発になり、人と話すことで気づきやチャンスが得られる時期です。ふとした雑談やLINEのやりとりにも新しい気づきへのヒントがいっぱいありそう。SNSなどで自分の思いを言葉にして発信するのも吉。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni