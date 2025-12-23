【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「さそり座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

ネットでの出会いから恋が始まる可能性あり

会話が弾む相手、知的な刺激をくれる人とのご縁に恵まれます。フリーの人は、マッチングアプリやSNSでの言葉のやりとりが出会いのきっかけになる予感大！

片思い中の人は、LINEや電話の頻度が大切に。忙しいときほどこまめな連絡を心がけて。

カップルは、普段は言えない感謝の言葉を言うチャンスです。