【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
素の自分でいられる相手との恋が始まる予感
家庭的な雰囲気や安心感を求めるとき。カップルは、外に行くよりおうちでまったり過ごす時間や、家族や親友も交えた食事会などがおすすめです。
フリーの人は、昔ながらの知りあいや地元の男友だちとの交流や再会にチャンスあり！
飾らないありのままの自分を受け入れてくれる彼との恋がゆっくり育まれていきそう。
今月のLOVEラッキーデー
12/23、1/11
全体運もチェック！
家族や地元、暮らしにスポットライトが当たる星回り。プライベートな時間を大切にしたくなるときなので、年末年始のタイミングで親孝行をすると心が満たされそう。インテリアの模様替えや、買い替え、引っ越しも開運につながります。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni