【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★★
絶好調な恋愛運♡ 積極的なアプローチを
ラブ運・モテ運ともに爆上がりのモテモテシーズン♡ フリーの人は、今こそ積極的に動くべき。
思い切った行動や、自分からの“好きアピール”がうまくいきやすいタイミング！
カップルは、記念日やイベントデートで盛り上がれます。サプライズのプレゼントも大吉なので、いつもより豪華にスペシャル感を演出してみて。
今月のLOVEラッキーデー
12/25、1/8、1/18
全体運もチェック！
恋愛に趣味に友だちに、プライベートが楽しく充実しそうなハッピータイム♡ 今期は自分が好きなこと・やりたいことを優先してOK。2月以降は超多忙期に突入するので、それまでにたくさん遊んでおくのが吉。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni