【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★★

絶好調な恋愛運♡ 積極的なアプローチを

ラブ運・モテ運ともに爆上がりのモテモテシーズン♡ フリーの人は、今こそ積極的に動くべき。

思い切った行動や、自分からの“好きアピール”がうまくいきやすいタイミング！

カップルは、記念日やイベントデートで盛り上がれます。サプライズのプレゼントも大吉なので、いつもより豪華にスペシャル感を演出してみて。