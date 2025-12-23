【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★★

絶好調な恋愛運♡ 積極的なアプローチを

ラブ運・モテ運ともに爆上がりのモテモテシーズン♡ フリーの人は、今こそ積極的に動くべき。

思い切った行動や、自分からの“好きアピール”がうまくいきやすいタイミング！

カップルは、記念日やイベントデートで盛り上がれます。サプライズのプレゼントも大吉なので、いつもより豪華にスペシャル感を演出してみて。

今月のLOVEラッキーデー

12/25、1/8、1/18

全体運もチェック！

恋愛に趣味に友だちに、プライベートが楽しく充実しそうなハッピータイム♡ 今期は自分が好きなこと・やりたいことを優先してOK。2月以降は超多忙期に突入するので、それまでにたくさん遊んでおくのが吉。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni