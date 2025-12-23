【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

友だちだった彼と恋愛に発展しそう

派手な展開はなさそうだけど、堅実に信頼関係を築いていくようなラブ運です。

フリーの人は、職場や友人関係の中で、じわじわ恋心が育まれそう。

一緒にいてほっとできる人、つい助けてあげたくなる相手に注目して！カップルは、調整や整理のタイミング。日常に不満や小さなズレを感じるなら、今のうちに解決をするのが吉。