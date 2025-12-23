【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
友だちだった彼と恋愛に発展しそう
派手な展開はなさそうだけど、堅実に信頼関係を築いていくようなラブ運です。
フリーの人は、職場や友人関係の中で、じわじわ恋心が育まれそう。
一緒にいてほっとできる人、つい助けてあげたくなる相手に注目して！カップルは、調整や整理のタイミング。日常に不満や小さなズレを感じるなら、今のうちに解決をするのが吉。
今月のLOVEラッキーデー
1/5、1/15
全体運もチェック！
「丁寧に暮らす」が今期のテーマ。早寝早起き、部屋の掃除、食事の栄養バランスなど、小さなことの積み重ねが、大きな安心と発展につながっていきます。仕事も人間関係も同じなので「当たり前の基本」を大切に。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
