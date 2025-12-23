【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
ビビビッとくる相手と新しい出会いの予感
ラブ運は好調。自分にあうタイプとのご縁に恵まれるタイミング。友だちの紹介やイベントへの参加がきっかけで出会う可能性大。
カップルは、お互いの違いを認めあうことで、さらに深い関係にレベルアップできます。
雑談なども面倒くさがらずに、丁寧に向きあうのが◎。未来の約束や、将来について話すのも仲が深まりそう。
今月のLOVEラッキーデー
1/3、1/13
全体運もチェック！
人間関係で新しい展開がありそう。相手目線で考えることで、支えあえるような関係を築き上げて。約束ごとや、大切な話しあいを進めるのにもベストなタイミングです。背伸びせず、自然体のままが成功の秘訣！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni