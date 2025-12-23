【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

ビビビッとくる相手と新しい出会いの予感

ラブ運は好調。自分にあうタイプとのご縁に恵まれるタイミング。友だちの紹介やイベントへの参加がきっかけで出会う可能性大。

カップルは、お互いの違いを認めあうことで、さらに深い関係にレベルアップできます。

雑談なども面倒くさがらずに、丁寧に向きあうのが◎。未来の約束や、将来について話すのも仲が深まりそう。