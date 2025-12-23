【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

心から信頼できる彼を大切に

表面的なやりとりじゃ物足りない時期。もっと深いところでつながりたい、本音をぶつけあいたいという気持ちが強まります。

秘密を共有したり、弱さも見せあえる相手が本命候補かも！

カップルは、詮索しすぎたり、疑いすぎたりしないこと。お互いに干渉しすぎず、相手を信じる気持ちが大切になりそう。