【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★☆☆☆
心から信頼できる彼を大切に
表面的なやりとりじゃ物足りない時期。もっと深いところでつながりたい、本音をぶつけあいたいという気持ちが強まります。
秘密を共有したり、弱さも見せあえる相手が本命候補かも！
カップルは、詮索しすぎたり、疑いすぎたりしないこと。お互いに干渉しすぎず、相手を信じる気持ちが大切になりそう。
今月のLOVEラッキーデー
1/1、1/10
全体運もチェック！
集中力が高まるとき。いつもは人との交流が好きなあなただけど、今期は自分の「内側」に目を向けてみて。深掘りして取り組んだことは、大きな価値を生み出すはず。苦手なことも意外とスムーズに進められます。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni