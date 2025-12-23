【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
予想外の相手と急接近しちゃうかも
今期は共通点や親近感より、刺激と学びがカギになりそうなラブ運です。
自分とはまったく違う世界にいる人・苦手だと思い込んでいたタイプの人ほど、本命候補の可能性大！遠くに住んでいたり、違う国の人だったり、そんな彼にも注目してみて。
カップルは、一緒に新しいことを体験すると、お互い新鮮な気持ちになれそう。
今月のLOVEラッキーデー
12/30、1/7
全体運もチェック！
旅行に行ったり未知なる世界に飛び込むことで、人生の大事なヒントや出会いを得られるとき。資格の勉強をするのも◎。年末年始は思い切って遠出してみて！世界が広がると、自然と気持ちも軽くなります。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni