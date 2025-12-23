【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

予想外の相手と急接近しちゃうかも

今期は共通点や親近感より、刺激と学びがカギになりそうなラブ運です。

自分とはまったく違う世界にいる人・苦手だと思い込んでいたタイプの人ほど、本命候補の可能性大！遠くに住んでいたり、違う国の人だったり、そんな彼にも注目してみて。

カップルは、一緒に新しいことを体験すると、お互い新鮮な気持ちになれそう。