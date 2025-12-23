【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 12月23日〜1月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★☆☆☆
恋愛はお休みモード。自分と向きあうとき
恋愛よりも、自分の目標や夢に気持ちが向きそう。でも、その一生懸命さが誰かの心をつかむ暗示。
職場や学校などで、尊敬できる先輩や上司との恋が芽生える可能性大！カップルも、今は自分自身の人生を頑張ることが大切です。
甘えや依存心には気をつけて、精神的に自立できるかが今後の行く末を左右しそう。
今月のLOVEラッキーデー
12/28、1/6
全体運もチェック！
自分の夢や目標に向かって本気スイッチが入るとき。周囲に見られている緊張感が、パフォーマンスを高めます。新しい肩書きや役割をゲットする可能性も。自信を持って行動すると、結果が後からついてきます。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni