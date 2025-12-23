◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBC2位 アラン・ピカソ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」に出場する世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、31勝27KO）が23日、サウジアラビアのリヤド市内で行われた公式行事「グランドアライバル」に参加した。

井上は興行のメインでWBC同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ、32勝17KO1分け）と対戦する。「グランドアライバル」は試合開催地でのお披露目イベントで、井上は白いトレーニングウエア姿でサングラスをかけて登場。イベントでは自身よりも前に登場した前WBA＆WBC統一世界フライ級王者・寺地拳四朗（33＝BMB）がサウジの民俗衣装を着用していたと聞かされると、ｌ「そこまでのサプライズは用意してなかった…試合で見せます」と首をすくめた。

この日の髪は金色に近かったが、今月に入って薄いピンクに染めていた。試合もその色でリングに上がるのか、と問われると「違います。言うこと聞いてくれないですから…髪の色は」と苦笑い。当日については「そこまでピンクにはしないですけど、グローブとかトランクスも、今まで黒白が多かったですけど、ピンクまでいかないけど薄いピンクみたいな、紫がかったような色を初めて使うので、それはそれで楽しみです」と明かした。

初めてとなる試合会場だが、これまでどおり事前にリングチェックすることはしないという。「最後にしたのは相当前。それ以来、この間のカルデナス戦もムロジョン（アフマダリエフ）戦も初めての会場だったけどしてないです」と振り返り、今回も「しないです」ときっぱり話した。

▽「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」対戦カード

＜世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦＞

4団体統一王者・井上尚弥（大橋）vs WBC同級2位 アラン・ピカソ（メキシコ）

＜スーパーバンタム級12回戦＞

WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）vs WBC10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）

＜IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦＞

王者 ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）vs 同級6位・寺地拳四朗（BMB）

＜ライト級10回戦＞

前日本王者・今永虎雅（大橋）vs WBO10位 エリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）

＜スーパーフェザー級8回戦＞

堤麗斗（志成）vs レオバルド・キンタナ（メキシコ）