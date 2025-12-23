ムーミン×文明堂で迎える新年♡午年デザインのお年賀カステラ登場

新しい年の始まりは、心がほっと和らぐ甘いひと品で迎えたいもの。そんな願いに寄り添ってくれるのが、ムーミンと文明堂がコラボしたお年賀限定カステラです。2026年の干支「午年」にちなんだ縁起の良いデザインと、長年愛され続ける文明堂のやさしい味わいがひとつに。大切な人への新年のご挨拶や、頑張った一年の締めくくりにぴったりな特別感あふれるカステラをご紹介します。

午年を祝うムーミンの特別デザイン

2026年は午年。ムーミンの物語に登場する“はなうま”と一緒に、ムーミントロールとリトルミイが元気よくジャンプする姿をカステラの表面に刷り込みました。

飛躍の年としての縁起を込めた、見ているだけで前向きな気持ちになれるデザインが魅力。お正月にふさわしい華やかさと、ムーミンらしい温もりが両立した一品です。

和の装いがうれしい限定パッケージ

パッケージはお年賀限定仕様。和をイメージした落ち着いた色合いに、松竹梅を見立てたイラストをあしらい、お正月らしい装いに仕立てました。

さらに包装紙には、ムーミンパパとムーミンママが馬に乗り、朝日を眺める姿も描かれています。細部までじっくり眺めたくなるデザインで、贈りものとしても喜ばれること間違いなし♪

職人技が光る文明堂のハニーカステラ®

価格：2,268円（税込）

中身は、文明堂ならではのハニーカステラ®。はちみつを加えて焼き上げた生地は、しっとりふわふわの食感と上品な甘みが特長です。

ムラなく火を入れる工程や、チョコレートで細かなデザインを施す作業はすべて職人の手仕事。繊細な技術の積み重ねによって、見た目も味わいも満足度の高いカステラに仕上げられています。

賞味期限：製造日より19日

箱外寸：縦145×横175×高さ73

内容量：6～8切れ分

お取り扱い店舗



・ムーミンショップ

対象店舗：銀座店,二子玉川店,横浜店,名古屋店,大阪店

発売日：2025年12月23日（火）

※限定数でのご用意のため、品切れの場合もございます。ご了承くださいませ。

・文明堂直営店

発売日：2025年12月23日（火）

※西日本エリア,北海道エリアは12月25日（木）から販売開始いたします。

※限定数でのご用意のため、品切れの場合もございます。ご了承くださいませ。

新年の食卓に笑顔を添えて



ムーミンと文明堂が心を込めて届けるお年賀カステラは、新しい年のスタートにぴったりの存在。

やさしい甘さと縁起の良いデザインは、家族で囲むお正月の食卓にも、大切な方へのご挨拶にもおすすめです。

数量限定での販売となるため、気になる方は早めのチェックを。ムーミンが彩る冬の贈りもので、2026年もたくさんの笑顔が咲きますように♡