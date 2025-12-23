Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿·¤·¤¤ÀÖ¿§Åô¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æºë¶Ì¸©¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢23Æü¡¢±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ºë¶Ì¸©·Ù¤¬23Æü¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î5¤Ä¤Î·Ù»¡½ð¤Ç±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÛµÞÁö¹Ô¤Î¾ì¹ç¤È¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤ÇÀÖ¿§Åô¤Î¸÷¤êÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£

½¾Íè¤ÎÀÖ¿§Åô¤Ç¤Ï¡¢¶ÛµÞÁö¹Ô¤Î¾ì¹ç¤È¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤Î²»¤ÎÍ­Ìµ¤Ç¤·¤«°ã¤¤¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¿·¤·¤¤ÀÖ¿§Åô¤Ï¸÷¤êÊý¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¶ÛµÞÁö¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï0.5ÉÃ¤Ë1²ó¸÷¤ê¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï2ÉÃ¤Ë1²ó¤Ç½ù¡¹¤Ë¸÷¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¥µ¥¤¥ì¥ó¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤¬»ë³ÐÅª¤Ë¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î°ã¤¤¤òÇÄ°®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÀÖ¿§Åô¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Á´¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾®·¿¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç¿·¤·¤¤ÀÖ¿§Åô¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÀþ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ç±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¸©¤¬Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£

º£¸å¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÀÖ¿§Åô¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤àÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£