【ハリー・ポッター】「ハーマイオニー」を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「橋本環奈」、1位は？
All About ニュース編集部は11月18〜20日、全国の10〜70代の男女300人を対象に『ハリー・ポッター』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「ハーマイオニー・グレンジャーを演じてほしい日本人俳優」ランキングを紹介します。
ハーマイオニー・グレンジャーは、主人公ハリー・ポッターの親友の1人。魔法の力を持たない「マグル」の両親のもとで育った頭脳明晰（めいせき）な少女で、豊富な知識と勇敢な行動でハリーたちのピンチを救います。
※すでに日本でも舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』として実写化されていますが、本アンケートは「もし新たなキャストで映像作品として実写化するなら？」という仮定に基づき実施しました
2位には、橋本環奈さんがランクインしました。
1999年生まれの橋本さんは、アイドルグループ「Rev.from DVL」の元メンバー。アイドル時代には「1000年に1人の美少女」と呼ばれ大きな話題になりました。その後は俳優として活躍の幅を広げ、『キングダム』や『銀魂』シリーズなどの実写化作品にも多数出演。2025年9月公開の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』では主演を務めています。
アンケート回答者からは、「かわいくて賢いイメージだから」（30代女性／広島県）、「少しお茶目な一面もあるハーマイオニーの魅力を引き出せそう」（20代女性／大阪府）、「綺麗で華奢な雰囲気があっていると思ったため」（20代女性／北海道）、「ロンに呪文を教える時のちょっとバカにしたような言い方が合いそうで、少し違うかもしれないけどもそこに橋本さんの顔芸みたいなのが合わさったらより良く感じる気がしました」（30代男性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
1位に選ばれたのは、芦田愛菜さんでした。
2004年生まれの芦田さんは。2009年に子役として俳優デビュー。2010年に放送されたドラマ『Mother』（日本テレビ系）や2011年の『マルモのおきて』（フジテレビ系）などで注目を集め、天才子役として高い人気を博しました。現在はドラマや映画のほか、バラエティー番組でも活躍。2025年9月公開の映画『俺ではない炎上』では大学生のサクラ役を演じています。
回答者からは、「才女で努力家なハーマイオニーなので、芦田愛菜さんはぴったりだと思います。芦田さんも、才女で努力家だと思うため」（30代男性／茨城県）、「賢く優秀な方なのでハーマイオニーにぴったりだと思うから」（50代女性／愛知県）、「すべてを悟ってそうなハーマイオニーを演じてくれそう」（50代女性／東京都）、「理知的で勤勉な雰囲気が完全にハーマイオニーだからです」（20代女性）といった声が寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
