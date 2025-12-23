家族で住みたいと思う「阪急電鉄の駅」ランキング！ 2位「嵐山」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末が近づき、来年に向けて住まいや生活を見直す絶好の機会です。阪急電鉄で、家族の暮らしやすさに定評のある駅に選ばれたのは？
All About ニュース編集部は12月11〜12日、全国10〜70代の男女250人を対象に「阪急電鉄」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、家族で住みたいと思う阪急電鉄の駅を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「景色が良く体験型施設もあるので家族で住みたいです」（30代女性／愛知県）、「大阪府内に住んでいるため、京都や兵庫の人が多すぎないところに住みたいからです」（20代女性／大阪府）、「旅行で京都に行く時に嵐山は必ず行くところなので住めたら素敵だと思ったから」（20代女性／愛媛県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「買い物も移動手段も利便性がよく、生活に必要なものが全て揃っている為」（40代男性／奈良県）、「西宮ガーデンズにも近くショッピングもできるからです」（20代女性／兵庫県）、「西宮北口は治安も良く、商業施設もあり、綺麗で整っている町だからです」（20代女性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は12月11〜12日、全国10〜70代の男女250人を対象に「阪急電鉄」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、家族で住みたいと思う阪急電鉄の駅を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：嵐山／28票2位は「嵐山」でした。京都市の西部に位置し、渡月橋や竹林の小径などの美しい観光地として知られています。四季折々の自然が豊かで、特に春の桜と秋の紅葉の時期は一目見ようと国内外から多くの観光客が訪れます。保津川下りやトロッコ列車などのアクティビティも楽しめ、自然と歴史、文化が調和した魅力的なエリアです。京都の中心部からも比較的アクセスしやすく、観光地でありながらも静かで落ち着いた環境が魅力です。
1位：西宮北口／38票1位は「西宮北口」でした。兵庫県西宮市にある西宮北口駅は、阪急神戸線と今津線が乗り入れる特急停車駅です。大阪・神戸へのアクセスが非常に便利で、駅周辺には大型商業施設「阪急西宮ガーデンズ」があり、買い物やグルメに困ることはありません。文教地区としても知られ、教育環境が整っているため、子育て世帯から高い人気を誇ります。治安も良く、利便性と住環境のバランスが取れた、非常に住みやすい街として関西でもトップクラスの評価を得ています。
回答者のコメントを見ると「買い物も移動手段も利便性がよく、生活に必要なものが全て揃っている為」（40代男性／奈良県）、「西宮ガーデンズにも近くショッピングもできるからです」（20代女性／兵庫県）、「西宮北口は治安も良く、商業施設もあり、綺麗で整っている町だからです」（20代女性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)