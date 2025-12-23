「Uchi Café（ウチカフェ）」シリーズなどスイーツに定評がある「ローソン」は、実はアイスも充実しています。今回はフードライターおすすめの、ローソンでしか買えないワッフルコーンアイスを3品ご紹介します。 ※画像：筆者撮影

写真拡大 (全8枚)


「ローソン」のアイスはどれも高クオリティーですが、なかでもワッフルコーンはフレーバーが豊富で、個人的にもいつも注目しているシリーズです。そこで今回は、フードライターの筆者が厳選した「ワッフルコーン」3種類を実食リポートします。ぜひチェックしてみてくださいね。

【画像】ローソンで2025年にヒットしたスイーツ！

1. 「ミルクワッフルコーン」322円


最初に紹介するのは、「ミルクワッフルコーン」322円（税込）。超一流のスイーツ職人が、おいしさをジャッジするテレビ番組でも紹介されたことのある人気商品です。

長年販売されている定番アイスですが、何度も改良を重ね、年々おいしさがアップしています。ジャージー牛乳をふんだんに使用した、ミルクの味わいを存分に楽しめるアイスクリームです。

ひと口食べると、ジャージー牛乳ならではの濃厚さが広がり、高級感のある味わいに驚きます。しっかりとしたコクがありながらも後味はすっきりしていて、どんどん食べ進めてしまうほどのおいしさです。

厚みのあるワッフルコーンはザクザクとした食感で、ワッフルコーン好きにはたまりません。ジャージー牛乳が主役のアイスクリームを最後まで満喫できる、満足度の高い一品です。

2. 「猿田彦珈琲 カフェラテワッフルコーン」354円


続いて紹介するのは、「猿田彦珈琲 カフェラテワッフルコーン」354円（税込） です。東京・恵比寿発祥のコーヒー専門店「猿田彦珈琲」とのコラボ商品で、カフェラテアイスとミルクアイスの2色巻きを楽しめます。

ひと口食べると、カフェラテカラーのアイスからコーヒーのほどよい苦味が感じられます。ミルクアイスと一緒に味わうと絶妙なバランスに変化し、カフェラテ好きも納得のコーヒーの風味とミルクの甘みを同時に堪能できます。

嫌な甘さはない上品な味わいで、筆者は食後のカフェラテ代わりに選びたくなりました。

3. 「カラメルプリンワッフルコーン 」354円


最後に紹介するのは、「カラメルプリンワッフルコーン」354円（税込）。こちらはクリーミーなプリンアイスに、焦がし風味のカラメルソースをかけたアイスクリームです。

食べてみると、名前の通り、まるでプリンをそのままアイスにしたかのような味わいです。コクのあるプリンアイスに、香ばしいカラメルソースがたっぷりとかかっていて、どこをかじっても濃厚でクリーミーな甘さを楽しめます。

ほかにはない満足感のあるアイスで、一度食べたらリピートしたくなること間違いなしの一品です。

いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「ローソン」でしか買えないアイス。気になった人はぜひ、店舗に行ってチェックしてみてください。

※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。

▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)